Venstres politiske ordfører, Britt Bager, kom torsdag aften galt af sted, da hun deltog i DR1-programmet 'Langt fra Borgen'.

Sammen med Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skippe, og programmets vært, Ask Rostrup, gæstede hun et plejehjem ved Silkeborg for at drøfte, om der er brug for flere 'varme hænder' til at tage sig af de ældre, som der bliver flere af i de kommende år.

»Du har jo ret i, at ældrebyrden bliver større. Det gør den formentlig hele vores levetid. Derfor er det et område, der vil kræve, at vi kommer til at tilføre mere, hvis ikke teknologien kan løfte meget af det,« sagde Britt Bager blandt andet.

Og det ord - 'ældrebyrden' - skulle hun måske ikke have brugt. I hvert fald har det medført kritik fra både politiske kolleger og helt almindelige danskere.

»Jeg troede egentlig ikke, der var nogen, der kunne finde på at bruge det ord længere. Det er et respektløst ord at bruge,« lyder det fra Socialdemokratiets ældreordfører, Astrid Krag.

På Facebook har hun skrevet et åbent brev til Britt Bager, der i løbet af et par timer er blevet delt næsten 500 gange, ligesom også kommentarerne er væltet ind. En påpeger, at hun burde have sagt 'ældrestyrke', mens en anden kalder ordvalget 'uanstændigt'.

Fredag har Astrid Krag selv besøgt et plejehjem på Amager, hvor de ældre er svage og syge, og hvor personalet er pressede.

Alligevel mener hun, at de ældre først og fremmest er en gevinst for samfundet.

»Der er ingen tvivl om, at vi har en demografisk udfordring, men det kan vi jo ikke klandre de ældre for ved at kalde dem for en byrde. Desuden er vi heldigvis sunde og raske længere tid,« siger Astrid Krag.

Også den tidligere formand for fagforbundet FOA Dennis Kristensen finder det trist, at Venstre-ordføreren bruger det ord.

»Tænk at se mennesket ved siden af sig som en byrde. Hvordan kan man dog være politisk ordfører med det menneskesyn,« spørger han på Twitter.

Michael Teit Nielsen, der er vicedirektør i Ældre Sagen, er heller ikke begejstret over ordvalget.

Hvor er det dog trist, at høre ⁦@venstredk⁩ ‘s Britt Bager stå midt blandt ældre på et plejecenter og tale om Ældrebyrden i “Langt fra Borgen”. Tænk, at se mennesket ved siden af sig som en byrde. Hvordan kan man dog være politisk ordfører med det menneskesyn? #dkpol pic.twitter.com/HhNK0V6Ind — Dennis Kristensen (@DennisFOA) September 6, 2018

»Det er ret ringeagtende og mangel på respekt at benævne en hel gruppe mennesker som en byrde. Det burde man holde sig fra. Hvis man tager de finansministerielle briller på, er der en masse udgifter i samfundet, men så er vi jo alle sammen en byrde. Vi går alle og slider på vejene, går på biblioteket og bliver beskyttet af politiet,« siger han.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Britt Bager. Hun tager ikke telefonen og er heller ikke vendt tilbage på sms.

Astrid Krag har en opfordring til Britt Bager:

»Jeg håber, Britt Bager dukker frem og beklager sit ordvalg. Det er vist ikke kun mig, der synes det,« siger hun og refererer til de over 100 kommentarer på hendes åbne brev til ordføreren.