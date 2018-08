Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen, gik onsdag morgen på Twitter og gav udtryk for sin begejstring for tildækningsforbuddet, også kendt som burkaforbuddet, der trådte i kraft natten til onsdag.

'1. august. Den ER her: Muslimske kvinders befrielsesdag. Fri for burka og niqab. Og man jubler blandt muslimske kvinder! Rigtig mange er på vej fra Nørrebro - ud mod stranden. Tre af de tidligere indespærrede kvinder er allerede fremme, og vi fik lov at snuppe et foto,' skriver Søren Espersen med et billede.

1. august. Den ER her: Muslimske Kvinders Befrielsesdag...! Fri for burka og niqab. Og man jubler blandt muslimske kvinder! Rigtigt mange er på vej fra Nørrebro - ud mod stranden. Tre af de tidligere indespærrede kvinder er allerede fremme og vi fik lov at snuppe et foto #dkpol pic.twitter.com/Yrt9XLawy9 — Søren Espersen (@espersendf) August 1, 2018

Fotoet, der er et såkaldt modelfoto - generiske billeder, som medier og firmaer bruger til alt fra artikler til reklamer - viser tre kvinder i bikini på stranden. Og det har vakt harme i kommentarsporet, da flere mener, at Søren Espersen som folketingsmedlem bidrager til at sprede falske oplysninger eller decideret ‘fake news’.

Søren Espersen tænk at du vil være det bekendt, Det er ikke engang en dårlig joke, det er falske informationer du går ud med og du sidder i folketinget? ÆV @regering @venstredk #dkpol — Peter Jensen (@retep1709) August 1, 2018 Hvor dumme tror du, at vi er @espersendf? En ting er at bruge stockbilleder, men at næstformanden for Danmarks næststørste parti direkte lyver er decideret frygteligt. — Anders Søland (@Asoeland) August 1, 2018 Wow ... og du har været helt på en klippestrand og finde dem?! .. Er det Bornholm eller Sverige?https://t.co/XXdSeHorIb



Lad mig aldrig høre ordet "Fake News" fra din mund. — Peter Mogensen (@MogensenPeter) August 1, 2018 Du er en joke @espersendf! Det er så lavt, du har ingen forskel gjort og så er du fuld af løgn i dit tweet. Sådan skal politik jo ikke føres.. — TezPol (@TezPol) August 1, 2018 Hvorfor lyver de, Hr. Folketingsmedlem? — JC Tvilum (@JCTVILUM) August 1, 2018

Men den kritik tager Søren Espersen med ophøjet ro i et interview med B.T. Han ser ingen grund til at forklare, hvad billedet skal fortælle.

»Det, tror jeg, at folk selv må finde ud af. Det er et kunstværk. Der behøver man ikke at forklare, hvad man gør. Jeg føler mig som lidt af en kunstner.«

Hvordan skal det forstås?

»Det må du selv finde ud af. Det er en lille, kunstnerisk sommerting, som man kan udlægge, som man vil.«

Skal det forstås, som du har skrevet ordret? At det er nyheder om tre kvinder, der tidligere har båret burka eller niqab?

»Man må forstå det fuldstændig, som man vil. Sådan er det. Folk kan lægge i det, hvad de vil. De må selv tage fra og lægge til. Så det må du også gøre.«

Er det et billede, I har købt?

»Det er et købt og betalt billede. Det gør vi altid, når vi bruger den slags.«

Har I fået lov til at få at bruge det i forbindelse med et politisk budskab?

»Det skal jeg nok klare selv. Du er vel ikke advokat for det firma, vel? Det behøver du ikke være urolig for. Alting er selvfølgelig, som det skal være. Det er klart.«

Dit budskab kan jo misforstås. Og så kan du jo bidrage til ‘fake news’. Hvad vil du sige til det?

»Det må de selv finde ud af. Det er et kunstværk med mine tweets. Så man må lægge i det, hvad man vil. Og man må lægge til, og man må trække fra. Og man må forstå det fuldstændig, som man vil. Det, synes jeg egentlig, er en dejlig frihed at have. Jeg behøver ikke at forklare mine kunstværker.«

Så du er ikke bekymret for, at dit budskab bliver misforstået, og at folk tror på det, du skriver som folketingsmedlem?

»Jeg er ikke bekymret over noget. Det skal nok gå det hele. Vi har hver vores måde at sige tingene på og gøre tingene på. Og det, synes jeg, er i orden. Det er okay. Det er ikke fordi, jeg vil være afvisende. Jeg gør det på min måde. Og andre gør det på andre måder.«

B.T. har forsøgt at komme i kontakt med det hollandske billedbureau Ikostudio, der har ophavsrettighederne til billedet, og som Dansk Folkeparti ifølge Søren Espersen har købt det af. Men det har ikke været muligt at få fat på bureauet.

Tildækningsforbud trådte i kraft natten til onsdag og betyder, at man kan få en bøde på 1000 kroner, hvis man tildækker sit ansigt med niqab, burka eller noget helt tredje i det offentlige rum.