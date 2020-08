Ordningen med sygedagpenge til mennesker i særlig risikogruppe er forlænget frem til udgangen af i år.

Regeringen og Folketingets partier har onsdag besluttet at forlænge muligheden for at give sygedagpenge til mennesker, der har særlig risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med coronavirus.

Ordningen, der blev etableret midt i maj og stod til at udløbe på mandag, er nu forlænget til og med 31. december, oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

- Coronavirusset er fortsat blandt os, og derfor skal vi selvfølgelig også sikre, at personer, som er i risiko for at blive alvorligt syge, ikke skal udsættes for smitterisiko, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Jeg er glad for, at et bredt flertal i Folketinget fortsat bakker op om ordningen, så vi sammen gør, hvad der skal til, for at hjælpe de særligt udsatte, siger han.

Det er den enkelte persons læge, der skal vurdere og afgøre, om en person er i risikogruppen eller er pårørende til en person, som er i risikogruppen.

De lønmodtagere, som ikke får løn, mens de er fraværende fra deres arbejde, får ret til at få sygedagpenge fra den kommune, hvor de bor.

De omfattede personer vil kunne få sygedagpenge, også hvis de rammer det såkaldte revurderingstidspunkt, hvor de efter de sædvanlige regler ville skulle overgå til et jobafklaringsforløb med en ressourceforløbsydelse.

Tilbage i april blev regeringen sammen med Folketingets partier enige om at afsætte en reserve på 200 millioner kroner til personer, som i forbindelse med genåbningen af samfundet under coronakrisen havde svært ved at møde fysisk frem på deres arbejde.

Simpelthen fordi de var i særlig risikogruppe for at blive ramt af alvorlige komplikationer, hvis de blev smittet med coronavirus.

Aftalen gav private og arbejdsgivere en midlertidig ret til at få sygedagpengerefusion fra medarbejderens første fraværsdag.

/ritzau/