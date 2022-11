Lyt til artiklen

Venstre skal droppe kravet om en advokatvurdering af Mette Frederiksens rolle i minksagen og komme videre i teksten.

Og så den spektakulære FE-sag skal der findes en løsning på hurtigst muligt.

Sådan lyder opfordringen fra tidligere Venstre-statsminister Anders Fogh Rasmussen lørdag. I et interview lørdag opfordrer han Elleman-Jensen til at gøre et alvorligt forsøg på at blive en del af en bred regering med Mette Frederiksen som statsminister.

Ifølge den tidligere statsminister skal Mette Frederiksen reelt påtage sig ansvaret for de fejl, der skete i minksagen og indrømme, at der var tale om alvorlige fejl. Og så skal hun erklære, at der aldrig igen vil blive gennemført større beslutninger uden lovhjemmel.

»Til gengæld må Jakob Ellemann også gå ud og sige, at han så på den baggrund har genvundet sin tillid til statsministeren. Og selvfølgelig afstå fra kravet om en rigsretssag, som den blå side besluttede på et tidligt tidspunkt. Den sag er man nødt til at lukke på den måde«, siger Anders Fogh.

Efter folketingsvalget den 1. november er der flertal blandt partierne på Christiansborg om, at der bør foretages en advokatvurdering af minksagen for at få afklaret, hvorvidt Mette Frederiksen kan drages til ansvar i sagen.

Jakob Ellemann-Jensen åbnede i sin tale på Venstres landsmøde i Herning for muligheden for at Venstre kan blive en del af en regering med Socialdemokratiet og Mette Frederiksen som statsminister.

