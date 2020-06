Det er vigtigt at vise Kina, hvor skabet skal stå, siger Anders Fogh forud for konference med Kina-kritikere.

Torsdag og fredag finder en stor demokratikonference arrangeret af Anders Fogh Rasmussen, som er tidligere statsminister og generalsekretær i Nato, sted.

Blandt deltagerne er Kina-kritikere som Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, og Hongkong-aktivisten Joshua Wong. Det har allerede før konferencen vakt røre i Kina, men det skænker Anders Fogh Rasmussen ikke mange tanker.

- Det er en kritik, jeg fuldstændig afviser og er dybt uenig i.

- Kina forfølger en "et land, to systemer"-politik, og hvis det er ment alvorligt, så burde de heller ikke have noget imod, at repræsentanter fra Hongkong og Taiwans præsident deltager og siger deres mening, siger Anders Fogh Rasmussen.

Officielt betragter Kina Taiwan som en del af den kinesiske folkerepublik. Kina anerkender dermed ikke Taiwans krav om selvstændighed.

Ifølge præsident Tsai Ing-wen skal Taiwan eksistere side om side med Kina, hvilket Kina har afvist. Kina gør krav på, at Taiwan hører under landet, og har udtalt, at Taiwan vil komme under kinesisk styre ved magt, hvis det er nødvendigt.

Et af temaerne ved konferencen er demokratiet under coronakrisen. Og det er især i den kontekst, at det er interessant at have Taiwans præsident som deltager, mener Anders Fogh Rasmussen.

- Taiwans præsident skal deltage, fordi hun kan fortælle noget om, hvordan et stort demokrati som Taiwans har håndteret coronakrisen eksemplarisk. Og det skal sættes over for nabolandet, kommunistiske Kina, der i den grad mishåndterede situationen fra starten af.

- Vi synes, det er meget relevant at få stillet den forskel op, siger Anders Fogh Rasmussen.

De Kina-kritiske røster ved konferencen er ikke valgt for provokere Kina, påpeger han.

- Vi markerer selvfølgelig, at Kina ikke skal komme og begrænse ytringsfriheden i vores samfund.

- De skal ikke blande sig i, hvordan vi tilrettelægger den frie og åbne offentlige debat. Det er vigtigt at markere over for Kina, hvor skabet skal stå, siger han.

Det er tredje gang, at det såkaldte demokratitopmøde finder sted. I år foregår det virtuelt på grund af coronasituation. Men de foregående gange er det foregået i København.

Det er organisationen The Alliance of Democracies Foundation, som i 2017 blev grundlagt af Anders Fogh Rasmussen, som står bag konferencen. Formålet med den er at styrke verdens demokratier.

Deltagerne er topnavne inden for primært politik og erhvervsliv. Heriblandt er USA's udenrigsminister Mike Pompeo, næstformand i EU-Kommission Vera Jourová og de tidligere udenrigsministre i USA Madeleine Albright og John Kerry.

/ritzau/