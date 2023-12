Tidligere statsminister og NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen er i over et år blevet efterforsket af politiet i Letland i to sager om økonomisk kriminalitet.

Nu har lettisk politi udvidet efterforskningen af bankkrakket i PNB Banka, hvor Anders Fogh Rasmussen var fungerende formand ved konkursen.

Det skriver Børsen.

Banken krakkede tilbage i 2019, mens Anders Fogh Rasmussen var fungerende formand, hvor den efterlod en regning på omkring en milliard kroner.

Anders Fogh Rasmussen er sammen med både bankens tidligere bestyrelse og direktion blevet sagsøgt for 240 millioner kroner.

En talsperson for den lettiske anklagemyndighed oplyser til Børsen, at politiefterforskningen er blevet udvidet, og at flere udenlandske myndigheder nu også er involverede – herunder dansk politi.

Anders Fogh Rasmussen udtaler til avisen gennem sin advokat, at han endnu ikke er blevet afhørt i sagen, men at han i øvrigt ser frem til at blive det.

»Jeg kan forstå, at man rutinemæssigt afhører alle personer med tilknytning til banken i sager som denne, og jeg går derfor ud fra, at jeg får mulighed for at forklare mig. Jeg er selvsagt indstillet på at medvirke til at oplyse sagen, forudsat at dette kan ske under retssikkerhedsmæssigt betryggende forhold, og personligt glæder mig til at fremlægge mit syn på sagen,« lyder det i udtalelsen fra Fogh Rasmussen.

Næste retsmøde i sagen om de forsvundne millioner kort før konkursen er berammet til den 24. januar ved byretten i Riga.

