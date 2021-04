Sidste uge i juni kan alle danskere over 50 år forventes at være færdigvaccinerede, viser ny vaccinekalender.

Datoen for, hvornår alle over 50 år forventes vaccineret med ét stik, er rykket med to uger.

Det viser en ny vaccinationskalender fra Sundhedsstyrelsen efter en beslutning om at fjerne AstraZeneca-vaccinen fra udrulningen.

Det forventes nu at ske i uge 21 i maj mod uge 19 i den seneste kalender, som er fra 29. marts.

Det tidspunkt er vigtigt for den kommende genåbningsaftale.

- Når de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er vaccineret med første stik, vil det være en milepæl i epidemihåndteringen i Danmark, lyder det i aftalen om genåbningsplanen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) erklærede sig 11. marts enig i, at "når alle over 50 er vaccineret, så kan vi i princippet have et åbent Danmark".

Andet stik til alle borgere over 50 år forventes nu at være blevet tilbudt den sidste uge i juni. Det er en udskydelse på tre uger.

Den forventede dato for, hvornår alle over 16 år forventes vaccineret, er nu den første uge i august, hvilket er en udskydelse på to uger.

Ifølge Svend Ellermann-Eriksen, der er ledende overlæge på Mikrobiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, og som forsker i virus, er det væsentligste lige nu, at myndighederne får vaccineret tilstrækkeligt mange før efteråret.

Ellers vil det kunne betyde, at der fortsat skal gælde restriktioner, der ellers kunne være undgået.

- Hvis vi ikke når at vaccinere i hvert fald den største del af befolkningen og de mest sårbare inden efteråret, så går vi ind i en periode, hvor vi stadig bliver nødt til at kontrollere smittespredningen. Det har vi snart prøvet i tilstrækkelig lang tid og vil gerne undgå, siger Svend Ellermann-Eriksen.

De danske sundhedsmyndigheders beslutning om at fjerne AstraZeneca-vaccinen fra vaccinationsprogrammet sker, selv om vaccinen er "effektiv" og "sikker", forklarer myndighederne.

- Men vi har andre vacciner til rådighed, og vi har god kontrol med epidemien. Samtidig er vi nået langt med at vaccinere de ældre aldersgrupper, hvor forebyggelsespotentialet ved vaccination er størst, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Samtidig kan vaccinen fra Johnson & Johnson ikke anvendes, da virksomheden har sat sine leverancer i karantæne.

Ved begge vacciner har der været indberetninger af sjældne tilfælde af blodpropper.

Dermed er det blot Pfizer- og Moderna-vaccinen, der aktuelt bruges i Danmark.

/ritzau/