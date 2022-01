Torsdag var både årets og byrådsperiodens første møde for Aalborg Kommunes nye By- og Landskabsudvalg.

Efter et kontroversielt forløb, som B.T. tidligere har fortalt om, har netop dén forvaltning fået en hel del opmærksomhed.

Med de heftigt omtalte og ulovlige udbygningssager hængende som en dyne over forvaltningen, var det en spændt ny rådmand for By- og Landskab, Jan Nymark Thaysen (V), der tog ordet torsdag:

»Vi skal ha' arbejdshandskerne på i forhold til at løse det stormvejr, der er lige nu,« siger han til B.T.

Jan Nymark Thaysen på valgnatten, hvor han allerede havde udset sig rådmandsposten hos By- og Landskabsforvaltningen. Foto: Henning Bagger Vis mere Jan Nymark Thaysen på valgnatten, hvor han allerede havde udset sig rådmandsposten hos By- og Landskabsforvaltningen. Foto: Henning Bagger

»Jeg fik jo selv lov til at vælge den her post, og det havde jeg også gjort inden valgaftenen. Jeg havde endda allerede lavet en slags 100-dagsplan og nogle visioner og mærkesager, som jeg ville rykke på. Det varede lige indtil 9. december, hvor vi fik den her redegørelse,« fortsætter rådmanden.

»Og det ændrede den plan.«

9. december var således dagen hvor advokatfirmaet Horten fremlagde sin sønderlemmende kritik af forvaltningens ulovlige praksis.

Det rystede borgmester Thomas Kastrup Larsen (S), og i øjeblikket er der en undersøgelse i gang af medarbejderne i forvaltningen, hvis rådmand gennem 8 år, Hans Henrik Henriksen (S), netop har forladt politik, alt imens de to øverste administrative ansatte, direktør Anders Fokdal og stadsarkitekt Peder Baltzer, er hjemsendte.

Udbygningsaftaler kort fortalt Udbygningsaftalerne – eller 'studehandler' og 'lokumsaftaler' – er en aftale mellem bygherre og kommunne, men skal komme på opfordring fra bygherren. Med aftalen kan en bygherre få lov at bygge mere mod at betale for kommunens infrastruktur. I sager fortalt i B.T. har det på Spritten og Godsbanen i Aalborg været sådan, at de private bygherrer skulle bruge millioner på at klimasikre en kajkant og udgrave en å – alt sammen noget, som i første omgang er kommunens opgave at betale for. Men flere bygherrer er stået frem og har sagt, at de aftaler er kommet på kommunens opfordring.

»Nu drejer det sig om at komme til bunds i den her sag og få lavet et midlertidigt setup, så vi ikke sætter byens udvikling på standby,« siger Jan Nymark Thaysen fra Kongerslev, der allerede har booket kalenderen op med bygherrer, der skal beroliges.

»Min sekretær har sagt, vi skal hen til februar for ledige tider,« forklarer den nye rådmand, som efter Hortens rapport i øjeblikket kan se alle Aalborgs lokalplaner med ordet »udbygningsaftaler« sat på pause.

Det var også et af hovedemnerne blandt politikerne på udvalgsmødet torsdag, ligesom den tidligere landinspektør har haft en stor opgave med forvaltningens ansatte, der i øjeblikket undersøges for den ulovlige praksis. En forvaltning, der med rådmandens egne ord er i et slags 'granatchok'.

»Og derfor har jeg også sagt, at mit kontor står åbent som en slags 'lynafleder',« siger Jan Nymark Thaysen.

Horten fremlagde i sin rapport undersøgelser af 27 ud af 54 sager – de sidste sager er nu også ved at blive tjekket for ulovligt initiativ fra kommunen. De forventes tidligst at komme i uge 10.