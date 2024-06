En stemme på ét parti til EU-valget kan ende hos et andet. Vælgers stemmer skal ses som to, siger valgforsker.

For første gang nogensinde er Venstre og De Radikale gået sammen i et valgforbund forud for et valg til EU-Parlamentet.

Det er en slags teknisk alliance, som mindsker risikoen for stemmespild for partierne. Det sker ved, at de deler overskydende stemmer med hinanden og Moderaterne, som de også er i valgforbund med.

På nogle områder er der dog noget langt mellem parterne.

Det gælder for eksempel i forhold til klimapolitikken, som er et af de største emner i valgperioden.

Her har Venstres medlem af EU-Parlamentet Asger Christensen kaldt en CO2-afgift for en "tudehamrende tosset" idé.

Mens De Radikales spidskandidat Sigrid Friis har foreslået at skære EU's landbrugsstøtte med 200 milliarder kroner til gavn for klimaet.

Sigrid Friis mener dog ikke, at der er en uoverensstemmelse. Også Asger Christensen afviser, at valgforbundet skulle forvirre vælgerne eller være et problem.

- Grundlæggende går jeg til valg på min politik, på den jeg er, og på den vision jeg præsenterer for Europa. Det er den politik, man må måle og veje mig på, siger han.

De tre liberale partier er gået sammen, fordi kandidaterne har bedre chance for at blive valgt ind i EU-Parlamentet, hvis de er med i et valgforbund. Partierne sidder desuden i den samme europæiske gruppe kaldet Renew.

Ved et folketingsvalg er spærregrænsen to procent. Men ved EU-valget 9. juni kræver det 6,25 procent af stemmerne at opnå et mandat.

Derfor er valgforbund en måde at håndtere den højere spærregrænse. Ved at pulje stemmerne fra flere partier vil man typisk opnå en større sandsynlighed for at vinde et mandat.

Valgforsker Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet forklarer, at man kan betragte det som, at vælgerne har to stemmer.

- Først ryger din stemme til det parti, du stemmer på. Hvis der så er overskydende stemmer, bliver den brugt næstbedst og sikrer den liberale stemme.

SF, Socialdemokraterne og Alternativet er også i et valgforbund. Det samme gælder for De Konservative og Liberal Alliance.

Danmarksdemokraterne, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er ikke i valgforbund.

/ritzau/