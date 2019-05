Valgkampens første duel mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen er afsluttet. Der var mange stikpiller, og uenighederne var store, men der var også plads til grin og humor.

B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup er klar med dommen over den første duel søndag aften på TV 2.

Bedst: Mette Frederiksen (Socialdemokratiet)

»Mette Frederiksen var det rene overskud og velforberedt. Hun var fuld af hovedet-på-skrå forståelse for alle spørgsmål fra publikum, og hun svarede konkret på de fleste spørgsmål. Hun klarede sig bedst igennem flere af debatterne, og var generelt i virkelig god kontakt med publikum både i forsamlingshuset og i stuerne bag TV-skærmen.«

Dårligst: Lars Løkke Rasmussen (Venstre)

»Lars Løkke Rasmussen var sig selv - på godt og ondt. Vi fik et par af de lidt forvirrende lange Løkke-forklaringer, men han demonstrerede, at han er inde i tingene med en detaljeringsgrad som ofte var for meget, men som ikke desto mindre efterlader et indtryk af en statsminister, der konstant afvejer dilemmaer mod hinanden. Det fremstod autentisk.«