B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup fælder dom over den første partilederdebat tirsdag aften på DR1.

»Generelt stærke præstationer fra de etablerede partier, som udstrålede både overskud, indsigt og selvsikkerhed. Lidt mere usikkert var det fra socialdemokraterne, som da også måtte stille med en vikar for en syg formand. De partier, der p.t. ikke er valgt til Folketinget, forpassede chancen for at banke sig ind på den store nationale scene som en faktor, man skal regne med. Det kan komme, men det skete ikke i aften.«

Han/hun vandt i aften, fordi...

»Pia Olsen Dyhr tager et solidt stik hjem på sin overskudsagtige, letforståelige og alligevel saglige argumentation. Det samme gjorde sig gældende for Søren Pape, som fortalte 'nede på jorden-fortælling' om Lars slagter, mens aftenens mest energiske præstation blev leveret af Morten Østergaard – og så er han ikke bange for at drukne folk i 'kloge' svar.«

Tre ting vi lærte B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup, giver her et bud på tre ting, vi lærte. Der opstod en slags parløb mellem Østergaard og Løkke, som så rimelig harmonisk ud på lange strækninger. Alternativet er falmet. Slev på klimadagsordenen virker både Skipper og Olsen Dyhr stærkere. Vermund kom til kort

Han/hun blev sendt til tælling, da...

»Nicolai Wammen blev sendt til tælling, da Ask Rostrup spurgte, om han ville stemme for en forhøjelse af pensionsalderen til næste år. Det ligger nemlig foran som et led af velfærdsaftalen fra 2006 – som S siger, de ikke vil pille ved. Men det stritter i forhold til S-retorikken om, at man ikke kan arbejde så længe. Han kom dog igen sidst i pensionsdebatten, hvor spørgsmålet om rettighed eller ikke rettighed blev centralt.«

Debattens bedste parade blev sat, da...

»Morten Østergaard om S-pensionsudspillet: Det er, fordi det her handler om valgkamp. Trak historiske tråde fra ret til ferie og førte den frem til RV-forslag om en uddannelseskonto, så man kan omskoles undervejs i livet. Han stod fast på, at det er reformer med RV-deltagelse, der giver mulighed for velfærd i fremtiden. Altså at alle ventrefløjens muligheder hviler på hans reformer.«

Debattens mest overraskende øjeblik kom, da...

»Riskær var overraskende god på klima. Han gik direkte ind og blev løsningsorienteret over for landbruget på en måde, som landbruget nemmere kan sluge end de løsninger, vi hidtil har hørt om, nemlig gældssanering og kaution for lån.«

Sådan skal han/hun forsøge at komme igen efter aftenens nederlag...

»Pernille Vermund kan ikke forholde sig så sødt og passivt. Hun har fået konkurrence ude på den yderste hørefløj. Det er ikke længere nok at være friskere end Tulle. Hun skal også have mere slagkraft end Paludan.«