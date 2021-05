Det var næsten en åbenbaring, der ramte Roskildes aldrende borgmester Poul Lindor Nielsen i 2005.

Forsynet kom til ham, da 25-årige Joy Mogensen – lokalformand for DSU i Roskilde – gik på talerstolen.

»Hun var noget helt særligt,« siger Poul Lindor Nielsen og fortsætter:

»Hun fremstod enormt veltalende og som et meget stort politisk talent. Jeg var selv 60 år på det tidspunkt og så hende hurtigt som en naturlig arvtager.«

Som en kronprinsesse?

»Ja, det kan du godt sige,« fortæller han om sit første møde med Joy Mogensen, der senere blev en kæmpe succes som borgmester, men så bagefter en udskældt og stærkt kritiseret kulturminister.

Ministerrollen vender vi tilbage til.

Det var valgtalen i 2005, som kickstartede Joy Mogensens kometkarriere i lokalpolitik. Pludselig tog det hele fart for den unge kvinde, som i mange år i barndommen havde været hæmmet af leddegigt og – ifølge hende selv – ikke sagt meget i den første lange tid i ungdomspolitik.

Kulturminister Joy Mogensen ankommer til samråd i marts, hvor flere kulturordførere har indkaldt hende, da de har savnet redegørelser for hvordan festivaller, koncerter mm. skal løbe af stabelen under corona. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kulturminister Joy Mogensen ankommer til samråd i marts, hvor flere kulturordførere har indkaldt hende, da de har savnet redegørelser for hvordan festivaller, koncerter mm. skal løbe af stabelen under corona. Foto: Liselotte Sabroe

Selvom hun først fik papir på at være borgmester i Roskilde i 2011, stod det skrevet på væggen, at det var sådan, det ville gå allerede seks år før.

»Hun var flittig og engageret. Hun udstrålede, at hun kunne lide sit job. Hun var selv ude at hjælpe til, da der skulle bygges værn mod oversvømmelse i Jyllinge,« siger Poul Lindor Nielsen.

Joy Mogensens politiske modstander Lars Christian-Brask, der sidder i Roskilde Byråd og har gjort det for både Venstre og Liberal Alliance, har også været imponeret af Joy Mogensen. På nogle områder.

»Hun var en fantastisk taler og god til at være ude blandt borgerne,« siger han.

Statsminister Mette Frederiksen bad - lidt overraskende - Joy Mogensen om at være kulturminister, selvom hun aldrig har siddet i Folketinget. Hvis statsministeren håbede på en gentagelse af Joy Mogensens succes fra Roskilde, så er den udeblevet indtil videre. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen bad - lidt overraskende - Joy Mogensen om at være kulturminister, selvom hun aldrig har siddet i Folketinget. Hvis statsministeren håbede på en gentagelse af Joy Mogensens succes fra Roskilde, så er den udeblevet indtil videre. Foto: Mads Claus Rasmussen

Joy Mogensen blev valgt som borgmester i 2013, men skabte lokalpolitisk historie ved kommunalvalget i 2017. Hun fik 14.961 personlige stemmer. Hver tredje stemme gik personligt til hende og sikrede Socialdemokratiet absolut flertal i Roskilde Kommune med 16 ud af 31 pladser.

Joy Mogensens dominans var total – og her starter Lars Christian-Brasks kritik.

»Hun gav sig til at bygge alt muligt og skabte et kæmpe underskud,« forklarer han og henviser til, at Joy Mogensen satte gang i et nyt stadion, en svømmehal, en gennemrenovering af bytorvet Stændertorvet og flere andre ting.

»Alle pengene blev brugt på ingen tid,« siger Lars Christian-Brask.

Der er udbredt utilfredshed med Joy Mogensen blandt kulturordførere i både rød og blå blok og hun er ofte ramt af kritik fra kulturlivet. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Der er udbredt utilfredshed med Joy Mogensen blandt kulturordførere i både rød og blå blok og hun er ofte ramt af kritik fra kulturlivet. Foto: Liselotte Sabroe

Selv har Joy Mogensen uddybet, at investeringerne skulle gøre Roskilde Kommune attraktiv at flytte til for jobsøgende borgere, så det var gjort med »åbne øjne«. Det sagde hun, samtidigt med at hun i 2019 annoncerede en spareplan på 135 millioner kroner i en kommune, som ellers er rig på velstillede borgere og har lav arbejdsløshed.

Og netop 2019 blev et skæbneår for Joy Mogensen. År efter år med personlig succes stoppede brat, da hendes eget parti overtog statsministerposten, og Mette Frederiksen ringede og tilbød hende Kulturministeriet.

En post, der ellers mere eller mindre ville starte med, at Joy Mogensen gik på barselsorlov, da hun – ikke længe efter at hun var blevet single – var blevet gravid med en anonym donor.

Men tragedien ramte hende. Joy Mogensens lille datter Sarah var ikke i live, da hun blev født natten til lørdag 5. oktober 2019. 1. januar 2020 vendte Joy Mogensen så tilbage til arbejdet som minister. Netop som coronavirussen skulle til at gøre sit indtog i Danmark.

Altså, bor hun under en sten? Jan E. Jørgensen, Venstre

Coronavirussen ramte ikke alene Danmark. Det var, som om den også ramte Joy Mogensen. Efter at have stukket foden inden for døren i Kulturministeriet kunne hun angiveligt ikke sætte sine ben rigtigt.

B.T. har talt med flere af Folketingets kulturordførere i både rød og blå blok om Joy Mogensen. De mest positive siger, at hun ikke har indfriet forventningerne.

Andre fortæller, at ministeren ikke forstår, at kulturen er en væsentlig del af erhvervslivet.

Først trådte Joy Mogensen i spinaten, da hun – til trods for at hun er kulturminister – sagde at »hun ville opfatte det som upassende, hvis hun stod og talte om kultur lige nu«, to uger efter at Mette Frederiksen havde lukket samfundet ned 11. marts 2020.

Stort smil, blomster og gravid mave. Det var en tydeligt glad Joy Mogensen, der blev præsenteret som kultur- og kirkeminister sidst i juni måned 2019. Men i oktober måned blev hendes lille pige født uden at være i live og fra starten af 2020 har hendes embedsperiode været præget af voldsom kritik. Foto: Linda Kastrup Vis mere Stort smil, blomster og gravid mave. Det var en tydeligt glad Joy Mogensen, der blev præsenteret som kultur- og kirkeminister sidst i juni måned 2019. Men i oktober måned blev hendes lille pige født uden at være i live og fra starten af 2020 har hendes embedsperiode været præget af voldsom kritik. Foto: Linda Kastrup

»Der er mangel på forståelse af, at kultur også er et erhverv. At der er en stor værdikæde af ganske almindelige danskere, som lever af kultur. Og at rigtig mange af dem ikke har fået deres kompensation fra sidste sommer udbetalt. Det er deres levebrød, som smuldrer mellem fingrene,« siger Birgitte Bergman, kulturordfører for De Konservative, og fortsætter:

»Det er vel ikke for meget at forlange, at kulturministeren og regeringen, som jo har ansvaret, handler på det. Her mangler jeg en kulturminister, som slår i bordet og kæmper for dem, som producerer vores kultur,« siger hun.

Venstres kulturordfører, Jan E. Jørgensen, oplever det samme.

»Den første oplevelse, som jeg havde med hende, handlede om et spørgsmål i Folketinget om Københavns Zoo. Hun var slet ikke klar over, om Københavns Zoo var lukket ned eller ej. Altså, bor hun under en sten? Det var jeg ret chokeret over,« siger han.

Mange festivaler og kulturelle begivenheder planlægges måneder – nogle gange år – i forvejen. Derfor haglede kritikken også ned over Joy Mogensen, da der først i marts i år blev indgået en politisk aftale om kompensation for kulturinstitutioner, hvis nu coronaen fremtvang aflysninger.

Det har ikke alene skabt kritik fra blå blok og kulturlivet. B.T. har også talt med en ordfører i rød blok, som – uden for citat – erklærer sig enig i, at Joy Mogensen ikke kæmper for sit område og virker fraværende.

B.T. har bedt Joy Mogensen kommentere på, hvordan hun har oplevet skiftet fra borgmester til minister, og hvordan hun har oplevet de vanskeligheder, som hun har været ude i. Hun afviste med dette svar.

»Det emne, du gerne vil tale om, har jeg givet interview om flere gange, siden jeg blev minister. Så jeg står over denne gang. Venligst Joy.«