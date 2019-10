Først var der fire. Nu er der tre gange så mange.

Der har tilsyneladende været stor interesse for den interview-turné, den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen snart drager ud på.

I hvert fald har det været nødvendigt at udbygge turneen, så han nu kommer rundt til endnu flere byer næste år.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Tikko, der står for billetsalget til turneen, har sendt ud fredag:

'Efter massiv interesse er vi glade for nu at kunne folde vores samtaleaftener med Lars Løkke Rasmussen ud til endnu flere byer rundt i landet i 2020,' lyder det.

Det var i midten af september, det kom frem, at den forhenværende formand for Venstre vil drage på turné sammen med forfatteren Kirsten Jacobsen, der står bag biografierne 'Løkkeland' (2006) og 'Befrielsens øjeblik' (2019).

I begyndelsen blev det meldt ud, at der skulle afholdes fire foredrag i henholdsvis Aarhus, Roskilde, Kolding og København før jul.

Men de fire byer er nu udvidet.

Efter nytår vil Lars Løkke Rasmussen og Kirsten Jacobsen også lægge vejen forbi disse byer:

Esbjerg, Sønderborg, Helsinge, Aalborg, Horsens, Odense, Holstebro og Silkeborg.

Under foredragene er det planen, at Lars Løkke blandt andet vil tale om den aktuelle situation i Venstre og dansk politik, hvordan han ser Danmarks rolle, hvorfor det er gået skidt for ham, og hvor han skal hen.

»Han er ikke bange for at svare på det, danskerne vil vide,« har Kirsten Jacobsen tidligere fortalt til B.T.