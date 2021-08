På trods af Talebans hærgen i Afghanistan fastholdt Danmark indtil onsdag, at afviste afghanske asylansøgere skulle tvangshjemsendes.

Men nu har regeringen ændret holdning.

Onsdag kunne Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyse, at Danmark midlertidigt stopper hjemsendelsen af afviste afghanere.

Det kommer som følge af den humanitære krise, som mange afghanere er vidner til i øjeblikket.

Der er ikke nogen stor kø af mennesker på vej til Afghanistan, men det handler om principper. Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent

Den militante organisation Taleban har nemlig indtaget ni provinshovedstæder på en uge og spreder skræk og rædsel i Afghanistan med deres afstraffelsesmetoder.

Men den nådefulde handling, som Danmark udviser nu, kommer alt, alt for sent, hvis man spørger kritiske røster. Det fortæller B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg:

»Det betyder noget, at Danmark ikke var de første på aftrækkeren i forhold til det humanitære. Storbritanniens tidligere udenrigsminister David Miliband udtalte blandt andet, at han var rystet over, at flere europæiske lande ville tvangshjemsende afghanere.«

Og kritikken skal Danmark ikke tage let på. For den afspejler, hvordan andre nationer vil se på Danmark, hvis man spørger den internationale korrespondent.

»Danmark har ikke høstet mange humanitære point i denne forbindelse,« siger han og fortsætter:

»Der er ikke nogen stor kø af mennesker på vej til Afghanistan, men det handler om principper. Mange vil undre sig over, at Danmark var blandt dem, der ikke gjorde noget. For Danmark har et ry for at have et humanitært hjerte. Det vil undre vores samarbejdspartnere.«

Derfor spekuleres der i, hvorfor Danmark handlede så sent, og Jakob Illeborg kan ikke afvise, at der ligger en signalværdi i, at Danmark var sent på den.

»På nogle måder går det i hak med den hårde kurs, Socialdemokratiet har haft. Men det kan vi kun gisne om.«

Men også i forhold til det midlertidige hjemsendelsesstop, er det værd at bemærke, at Danmark skiller sig ud fra mængden.

»Det gælder frem til 8. oktober, hvor andre europæiske lande har et stop på et halvt år,« siger Jakob Illeborg.