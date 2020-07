Onsdag fik Mette Frederiksen endelig sin Bo Tengberg, men det var ikke det eneste, hun fik.

Da det nygifte par stod foran kirken, kom hendes mand til at placere sin sko på Frederiksens brudeslør.

Hun måtte bøje ryggen bagover for at holde sløret på hovedet, men heldigvis var det ikke nok til at ødelægge den gode stemning.

Med et højt grin fra både brud og brudgom fik de med hjælp fra uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen viklet foden ud af sløret og stoffet rettet ud igen.

Mette Frederiksens kjole er designet af Grith Rahbek - også det lange slør. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mette Frederiksens kjole er designet af Grith Rahbek - også det lange slør. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det tog ikke lang tid, før parret igen var klar til at posere for alle de mange fotografer, der var mødt op ved kirken.

Mette Frederiksen og filmfotograf Bo Tengberg blev gift i Magleby Kirke på Møn.

De sagde ja til hinanden onsdag eftermiddag, og festen fortsætter uden pressen.

Den bliver holdt i en ejendom på Møn, der hedder Udsigten.