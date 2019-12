Den venstre arm blev næsten strukket helt ud, da partileder for SF, Pia Olsen Dyhr, fredag aften skulle tage en selfie. Det var nødvendigt for at få alle med på billedet.

Der var nemlig sjælden stor enighed på Christiansborg, da en aftale om en ny klimalov blev vedtaget. De folkevalgte måtte stå tæt for at kunne være med på forevigelsen.

En af Danmarks førende klimaforskere fulgte med og bemærkede de brede smil, der gik fra Morten Messerschmidts (Dansk Folkeparti) ansigt over Dan Jørgensens (klimaminister, Socialdemokratiet) til Rasmus Nordqvists (Alternativet).

For der er virkelig sket noget på ganske kort tid, lyder det fra professor på DTU, Kirsten Halsnæs.

Pia Olsen Dyhr (SF) skal lige ha en selfie mens Klimaminister Dan Jørgensen fortæller pressen at Danmarks første klimalov nogensinde er faldet på plads i København fredag den 6. december 2019.

»Jeg hæfter mig allermest ved, hvor enormt glade politikerne ser ud sammenlignet med situationen efter Finansloven var forhandlet på plads, hvor der var nogle, der så sure ud. Det, synes jeg, er meget sjovt. Man ser åbenbart det her som en meget konstruktiv mulighed for Danmark,« siger hun.

Smilene er udtryk for en forandring, lyder det fra professoren, der har ekspertise i de økonomiske konsekvenser af klimaforandringerne og sidder med i det Nobelpris-belønnede internationale klimapanels inderkreds.

For mens klimakonferencen i København i 2009 faldt til jorden, da over 100 stats- og regeringschefer forlod den danske hovedstad uden løsninger på verdens klimaproblemer, så er den politiske vilje nu helt anderledes.

Men vigtigst er det ifølge Kirsten Halsnæs, at organisationer som Dansk Industri, har reageret positivt på klimaloven. For det er her, de reelle forandringer skal komme fra.

Pernille Skipper (Enhedslisten) foreviger at Klimaminister Dan Jørgensen fortæller pressen at Danmarks første klimalov nogensinde er faldet på plads i København fredag den 6. december 2019.

»At erhvervslivet har lovet at tage førertrøjen på, ser jeg som en total revolution. Klimaloven erklærer, at målene er bindende (Danmark skal levere 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030 i forhold til niveauet i 1990, red.), men det er i virkeligheden virksomheder, der omsætter målene til praksis, når de ændrer produktion og eksport,« siger Kirsten Halsnæs og fortsætter:

»Industrierne er sat i verden for at tjene penge, og de kan se, at der nu er faste rammer for at gøre noget samt, at rammerne endda er ret vidtgående og anderledes, end hvad man ser internationalt.«

Kirsten Halsnæs forklarer, at aftalen sikrer virksomhederne et marked, hvilket er essentielt for at erhvervslivet med en god portion sikkerhed vil investere i grøn omstilling.

Klimaloven fremsættes i Folketinget i februar næste år, og at den skal følges op af en klimahandlingsplan med konkrete klimatiltag i foråret.

Morten Messerschmidt (DF) Pia Olsen Dyhr (SF) og Klimaminister Dan Jørgensen var i vældig godt humør efter at Danmarks første klimalov nogensinde er faldet på plads i København fredag den 6. december 2019.

Det bliver her, at de virkelige sværdslag skal stå, når politikerne skal pege på, hvordan CO2-reduktionen konkret skal opnås.

Kirsten Halsnæs ser derfor også frem til at følge resultatet af de politiske forhandlinger. For den ambitiøse reduktionen af CO2-udledning kommer ikke uden videre.

»Er man villig til at gøre meget, kan man sikkert nå det, men at komme helt op på 70 procent kan blive vanskeligt.«

»Der er ikke konkrete planer endnu, og det er dem, der bliver interessante,« siger Kirsten Halsnæs.