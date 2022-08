Lyt til artiklen

I september 2020 mente Radikale Venstre, at udenrigsminister Jeppe Kofod var uværdig til at være minister, fordi han i 2008 havde sex med en 15-årig pige, da han selv var 34 og udenrigsordfører for Socialdemokratiet.

Men i dag gnaver stenen i skoen ikke mere end at Radikale Venstre godt kan se sig selv i regering med Socialdemokratiet, selvom Mette Frederiksen igen skulle udpege Jeppe Kofod til en ministerpost.

Det gør den radikale partileder Sofie Carsten Nielsen klart i et skriftligt svar til B.T.

»Vi har et fint samarbejde med Jeppe Kofod som udenrigsminister i Radikale Venstre. Vi udnævner ikke ministre og vi kommer ikke til at stille os i vejen for hvem en hypotetisk fremtidig regering udnævner som ministre fra andre partier end Radikale Venstre,« skrev Sofie Carsten Nielsen før sommerferien.

B.T. har uden held forsøgt at få opfølgende kommentarer fra Sofie Carsten Nielsen og politisk ordfører Andreas Steenberg.

Tirsdag havde B.T. dog held til at tale med den radikale ligestillingsordfører Samira Nawa, da hun besøgte Berlingske Media for at deltage i radioprogrammets Alis Fædreland på Radio24syv. Det var oprindeligt Samira Nawa, som i september 2020 udtalte at Jeppe Kofod med radikale øjne var uværdig til at være minister.

Samira Nawa, kan I indgå i en regering med Socialdemokratiet, hvor Jeppe Kofod er med, selvom I har udtalt han er uværdig til at være minister?

»Eftersom det ikke er os, der udpeger ministre, så er det jo ikke et spørgsmål, som er relevant for mig at have en holdning til,« siger Samira Nawa.

Er det ikke? Hvad hvis du nu skulle være ligestillingsminister, for eksempel, ville du så godt kunne det, selvom Jeppe Kofod også er med i regeringen?

»Der er lige et par trin fra nu til det scenario og så det, som du tegner op…«

Ja, det er jeg klar over, men det er jo det I går efter?

»Vi går efter en bred regering hen over midten og gerne med blå og røde partier. Nu skal jeg skal nå min optiker.«

Ja? Du vil ikke snakke om det?

»Nej, ikke det her,« siger Samira Nawa.

B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen forklarer, at Radikale er kommet til at sætte sig mellem to stole i sagen om Jeppe Kofod.

»Enten skal man holde sin mund om sådan noget fra starten eller også skal man drage konsekvenserne af det man siger,« siger han og fortsætter:

»Nu er Radikale både ude og svine en samarbejdspartner til, men udadtil ser det også dumt ud,« siger han.

»På den måde er der noget skizofrenisk over Radikale Venstre. Man vil på den ene side gerne svine en minister til, men også gerne i regering med ham,« siger Joachim B. Olsen.

Han forklarer, at sagen skaber et dårligt udgangspunkt for det videre samarbejde.

»Politikere er jo også mennesker, som alle andre, så de personlige relationer betyder noget. Taler man med socialdemokratiske kilder, så er der frustrationer over samarbejdet med Radikale Venstre,« siger han og fortsætter:

»Hvis det ender med at Socialdemokratiet danner regering med de Radikale, så bliver det af nødvendighed. Man tænker, at det er bedre at have Radikale, der pisser ud af teltet i stedet for ind i teltet,« siger Joachim B. Olsen.