Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I flere år har det været et ultimativt krav fra SF.

Men nu vil partiet ikke sige klart, om de stadig står ved et af deres helt store valgløfter fra 2019, nemlig at kontanthjælpsloftet skal afskaffes.

Loftet eksisterer stadig, men SF vil nu ikke længere kalde kravet ultimativt.

Det skriver Politiken, der har talt med partiets politiske ordfører, Karsten Hønge.

Selvom Karsten Hønge flere gange bliver spurgt, hvorvidt partiet denne gang vil have en afskaffelse af kontanthjælpsloftet som ultimativt krav for at støtte en ny regering, vil Hønge nu ikke svare klart på, om det er tilfældet.

Men hvorfor var det et ultimativt krav dengang, når du ikke vil sige, det er det nu?

»Situationen nu er helt anderledes følsom, fordi der pågår forhandlinger lige nu, mens vi sidder her, om en ny regering«.

Men hvis det var ultimativt dengang, ville det så ikke være logisk at tænke, at det stadig var det for jer?

»Igen, det vil jeg simpelthen ikke kommentere,« siger Hønge til Politiken.

Der blev faktisk indgået en aftale mellem regeringen, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Alternativet i juni 2022.



Her blev kontanthjælpsloftet, som man kendte det, omdannet til en ny model. Men aftalen, som også indebar en forlængelse af det omstridte tilskud til fattige børnefamilier, nåede aldrig at blive til lov.



Derfor står børnetilskuddet nu til at udløbe, og kontanthjælpsloftet eksisterer stadig.

I går langede Enhedslisten hårdt ud efter Socialdemokratiet for at svigte de fattigste børnefamilier i Danmark for onsdag ikke at ville stemme for en forlængelse af børnetilskuddet.

Lyt til B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen' med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen.