Den er langt fra hjemme for Morten Messerschmidt.

Men hvis det kun stod til DFerne i landets største byer, kan Morten Messerschmidt godt begynde at gøre sig klar til at sætte sig i formandsstolen efter det ekstraordinære årsmøde i Herning på søndag.

»Det er helt klart indtrykket, at der er Morten, som der er opbakning til. Morten er mine øjne absolut den bedste mand for Dansk Folkeparti,« siger Hartvig Sørensen, der er lokalformand for Dansk Folkeparti i Aalborg.

Morten Messerschmidt har i løbet af formandsvalgkampen lagt stor vægt på et løfte om, at baglandet i partiet skal have mere indflydelse, hvis han blev formand for partiet.



Mere magt til baglandet er også noget af det, der har skabt Messerschmidt-begejstring hos den lokale DF-formand i Aalborg.

»Morten vil jo gerne have, at storkredsene får en mand mere i hovedbestyrelsen. Jeg synes også, vi lokalformænd skal have mere indflydelse i partiet,« siger Hartvig Sørensen.

Han mener også, at det er et godt signal, at Messerschmidt den seneste tid har brugt tid på baglandet.

»Men jeg har ikke hørt et eneste bogstav fra hverken Merete Dea Larsen eller Martin Henriksen i hele valgkampen,« siger han.

Formandskandidaterne Morten Messerschmidt, Merete Dea Larsen, Martin Henriksen og Erik Høgh-Sørensen (som siden har trukket sig) samt moderator Hans Engell kort før tv-debat om formandsposten i Dansk Folkeparti.

Coronasituation er lige nu en af de mange ubekendte faktorer i formandsvalgkampen i DF. På det ekstraordinære landsmøde skal man nemlig møde personligt op for at kunne stemme – og det kræver et gyldigt coronapas. Det betyder, at afgående formand Kristian Thulesen Dahl ikke er med på årsmødet.

I Aalborg har man indtil videre modtaget to afbud ud af 35, der skal deltage derfra.

Hos DF i Odense tror lokalformand Jan Grau på Morten Messerschmidts formandschancher.

»Jeg tænker da, at det bliver Messerschmidt. Det er ham, der er stemning for. Han er lynende intelligent, har styr på det juridiske, og det skal nok lægge sig i forhold til den sag (Meld og Feld-sagen, red.),« siger han.

Også i DF-baglandet i Odense har de hørt meget fra Morten Messerschmidt »i modsætning til de to andre«, fortæller Jan Grau. I Odense har man 32 delegerede, og Jan Grau regner med, at der bliver omkring 27 deltagere derfra.

I Aarhus stiller de med 31 delegerede til årsmødet på søndag.



Lokalformand Knud Mathiesen vil ikke sige, hvem han personligt stemmer på. Men DF i Aarhus er blandt Morten Messerschmidts stillere, ligesom flere toneangivende folk i det aarhusianske bagland har meldt deres støtte til Messerschmidt på sociale medier.

»Men jeg må sige, at det er et problem, at to af kandidaterne ikke sidder i Folketinget. Rent praktisk er det en stor udfordring. Men dermed ikke sagt, at de ikke kan blive gode formænd,« siger Knud Mathiesen.

Formandskandidat Morten Messerschmidt ankommer til tv-debat om formandsposten i Dansk Folkeparti.

I København toner lokalformanden rent flag:

»Jeg støtter selvfølgelig Morten,« siger formand for DF i København, Jens Vornøe, der ikke har yderligere kommentarer.



I et længere Facebook-opslag skriver Vornøe dog, at Messerschmidt i modsætning til de andre kandidater tager DF-baglandet alvorligt.

»Morten efterlader ikke bare baglandet til sig selv, men ser os som en stor ressource til at gøre vores politik stærkere. Morten har en plan for lokalforeningerne og »baglandet« som den eneste kandidat,« skriver Vornøe.

Dansk Folkeparti samles søndag i Herning, hvor de skal stemme om partiets næste formand.