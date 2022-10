Lyt til artiklen

»Altså … Det er jo en kæmpe opgave. «

Sundhedsminister Magnus Heunicke vil ikke svare ja eller nej til om den socialdemokratiske regering har holdt hvad den lovede, da man før sidste valg sagde, at man ville ansætte 1000 flere sygeplejersker i det danske sundhedsvæsen.

B.T. fangede Heunicke på vej ind til gudstjeneste før Folketingets åbning for at prøve at få ham til at svare på, om regeringen har brudt deres stort opsatte valgløfte.

De nyeste tal viser nemlig, at selvom der faktisk én gang i valgperioden har været 1000 flere sygeplejersker ansat på sygehusene, så er status lige nu, at der blot er 47 flere sygeplejersker ansat i det danske sundhedsvæsen end i 2019.

Magnus Heunicke, du lovede 1000 flere sygeplejersker i denne valgperiode. Hvor mange er der kommet?

»Ja, vi nåede op på 1009 flere sygeplejersker…«

Men vi er lidt længere nede nu, er vi ikke?

»Jo, jeg er helt enig, det er vi. Så vi havde afsat pengene og vi kom derop og nu er vi så nået ned igen. Så det er jo en kæmpe opgave.«

Magnus Heunicke. Folketingets medlemmer ankommer til gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke i København, tirsdag den 4. oktober 2022. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Magnus Heunicke. Folketingets medlemmer ankommer til gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke i København, tirsdag den 4. oktober 2022. Foto: Liselotte Sabroe

Men hvor mange flere sygeplejersker var der kommet ved sidste opgørelse?

»Jeg mener, det var nogen og 80…«

Men du lovede 1000. Er det så ikke et valgløfte, der er blevet brudt?

»Jo, men altså, vi har sat pengene af, og vi kom op på over 1000, men nu er vi altså nede igen. Så derfor skal vi hurtigst muligt op igen. Altså det er en kæmpe opgave for os og for vores regioner. Hvis man over ét ser på, hvor mange ekstra medarbejdere, der er kommet i sundhedsvæsenet, så er det kommet 10.000 flere.«

Men du lovede 1000 flere sygeplejersker, og nu er der så kommet lidt over 40 ekstra. Har I brudt jeres løfte?

»Jamen, vi lovede jo at få skaffet 1000 flere. Vi satte pengene af til det, kom op over 1000, og nu er vi nede igen. Det er ikke tilfredsstillende. Vi skal op igen. Vi har brug for sygeplejerskerne på vores sygehuse.«

Løftet om 1.000 flere sygeplejersker var en del af Socialdemokatiets udspil 'Tid til omsorg,' som Mette Frederiksen præsenterede i efteråret 2018.

B.T. har tidligere kunnet fortælle, at det blot er ét ud af 13 forslag i udspillet, regeringen har fået gennemført.