Nybegynderen Pernille Vermund klarer sig overraskende godt mod den erfarne Kristian Thulesen Dahl i en frisk meningsmåling, YouGov har foretaget for B.T.

Nye Borgerlige-lederen fører den strammeste udlændingepolitik, mener 41 pct. af vælgerne, mens kun 32 pct. siger Kristian Thulesen Dahl, og 27 pct. svarer ved ikke.

Danskerne synes også, at Pernille Vermund har mere sexappeal, mens Thulesen Dahl slår hende på en del andre områder: Han er f.eks. mere troværdig og har bedre talegaver og mere teknisk snilde.

»Han må nok arbejde lidt på sin sexappeal,« lyder det med et grin fra Pernille Vermund, da B.T. beder hende om en kommentar til resultatet.

Målingen kommer, dagen før en stor debat mellem de to kamphaner på højrefløjen løber af stablen torsdag aften.

Debatten finder sted i Aabenraa, midt i det sønderjyske område, hvor DF havde kolossal fremgang ved sidste valg.

Og hvor både Pernille Vermund og Kristian Thulesen Dahl er opstillet til næste folketingsvalg, der er lige om hjørnet.

Selv om Thulesen Dahl slår Pernille Vermund på flere områder, er hun glædeligt overrasket over, at forskellen ikke er større.

Pernille Vermund, Nye Borgerlige. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Pernille Vermund, Nye Borgerlige. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

»Vi er ikke i Folketinget endnu, og DF har siddet der i mange år. Så jeg må nok erkende, at jeg havde troet, han ville føre meget mere i sådan en måling. Der er jo stadig folk, der slet ikke ved, hvem jeg er,« siger Pernille Vermund.

»Og når folk mener, at jeg fører den hårdeste udlændingepolitik, skyldes det nok, at de mener, DF har svigtet. DF har brugt mere tid på at spænde ben for borgerlige reformer, end de har brugt på at få løst udlændingepolitikken,« lyder det fra Vermund.

Kristian Thulesen Dahl siger:

»Det er en underholdende måling, men siger måske ikke så meget om, hvad der kan gennemføres politisk. Jeg håber, at duellen torsdag vil give danskerne og især sønderjyderne en bedre fornemmelse af, hvor det er, vi kan hjælpe hinanden politisk og føre den udlændingepolitik, vi vil.«

Egentlig ligner jeres stramme udlændningepolitik hinanden, så hvorfor er I i konfrontation?

»Jeg undrer mig over, at Nye Borgerlige gør Dansk Folkeparti til det store problem. Forskellen er nok mere vores arbejdsform: Vi er ikke ultimative i vores måde at få ting igennem på. Hvor hun stiller ufravigelige krav, prøver vi at samarbejde. Og så har hun jo en helt anden økonomisk politik,« siger Kristian Thulesen Dahl.

DF er gået markant tilbage i meningsmålingerne og ligger nu til 15,4 pct. i Berlingske Barometers gennemsnit af meningsmålinger mod 21,1 ved valget. Hvis det bliver virkelighed, skal 10 DF-medlemme af Folketinget finde noget andet at lave.

Kristian Thulesen Dahl har hele ugen rejst rundt i Sønderjylland for at snakke politik og prøve at trække vælgere tilbage til det, der ved sidste valg blev kaldt 'det gule Danmark' - området hvor DF blev største parti.

Pernille Vermund er også en flittig gæst i det sønderjyske, hvor hun skal slå sit første og vigtigste slag for sit nye parti. Sønderjylland er af begge partier udpeget til den vigtigste slagmark om udlændingepolitikken ved det kommende valg.

Kristian Thulesen Dahl er i disse dage på tur i Sønderjylland. Onsdag besøgte han Asylcenter Hviding i nærheden af Ribe. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Kristian Thulesen Dahl er i disse dage på tur i Sønderjylland. Onsdag besøgte han Asylcenter Hviding i nærheden af Ribe. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Interessen er allerede oppe i højeste gear, og der er lagt op til den første store event i den valgkamp, der officielt ikke er i gang endnu, på Folkehjem i Aabenraa torsdag aften. Både DR og TV2 sender live fra dysten mellem de to partiledere, og TV2 News reklamerer heftigt for begivenheden.

»Ja, man skulle tro, det var Lars Løkke og Mette Frederiksen. Men de er jo ikke rigtigt blå og røde, det er vi,« siger Pernille Vermund med henvisning til, at Nye Borgerliges økonomiske politik er mere liberal end Liberal Alliances, mens DF's økonomiske politik ligger til venstre for Socialdemokratiets.

Pernille Vermund er ikke nervøs for debatten.

»Jeg er spændt. Der er gået næsten et halvt år, siden han fik invitationen. Man skal ikke underkende, at Pia Kjærsgaard har gjort et stort arbejde med at få strammet udlændingepolitikken. Men det er gået anderledes under Thulesen Dahl, og nu kommer vi som et reelt borgerligt parti, der vil gøre noget ved udlændingepolitikken fra grunden. Så er det spændende, om DF vil være med,« siger Pernille Vermund.

Kristian Thulesen Dahl siger:

»Det er udmærket for demokratiet, at nye partier byder sig til. Nu kommer Nye Borgerlige og Klaus Riskær Pedersen, og så må vi se, om de kan stå distancen.«