Styrelse beklager i brev til minkavlere, at man ikke understregede, at der var tale om en opfordring.

Fødevarestyrelsen skriver til minkavlere, at man "beklager meget", at det ikke fremgik af et tidligere brev, at der kun var tale om en opfordring til aflivning af raske mink uden for smittezonen i hovedsageligt Nordjylland.

Det gør Fødevarestyrelsen, efter at det er kommet frem, at regeringen ikke har lovhjemmel til at beordre alle mink i Danmark aflivet. Hvilket regeringen ellers instruerede avlerne om onsdag i sidste uge.

Der er lovhjemmel til at kræve alle mink slået ned, hvis der er smittede dyr, eller hvis en minkfarm ligger mindre end 7,8 kilometer fra en smittet minkfarm.

- Situationen ændrer sig meget hurtigt lige nu, derfor har det været nødvendigt at præcisere og ændre i det brev, vi sendte ud fredag 6. november.

- Fødevarestyrelsen beklager meget, at det i brevet ikke fremgik, at der for raske minkfarme, der befinder sig længere væk end 7,8 kilometer fra en smittet besætning, var tale om en opfordring til aflivning hurtigst muligt af hensyn til folkesundheden, skriver styrelsen i brevet tirsdag.

På et pressemøde onsdag i sidste uge sagde statsminister Mette Frederiksen (S), efter at muteret covid-19 fra mink var fundet i mennesker:

- Vi vil som regering gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at den muterede smitte bliver inddæmmet og ikke spreder sig yderligere. Det kræver meget resolut handling. For det første er det nødvendigt at aflive alle mink i Danmark.

I et tidligere brev til alle minkavlere sendt fredag skrev Fødevarestyrelsen:

- Regeringen har meldt ud, at alle mink i landet skal aflives af hensyn til folkesundheden. Det er vigtigt, at aflivningen foregår hurtigst muligt.

Herefter begyndte minkavlere i hele Danmark at slå deres bestand ned. I weekenden søgte regeringen dog pludselig at gennemføre en hastelov, der skulle give hjemmel til at slå raske mink uden for smittezoner ned.

Og det stod dermed klart, at hjemlen i loven ikke var der.

Det forsøger regeringen fortsat at få, hvilket også fremgår af brevet fra Fødevarestyrelsen til minkavlerne tirsdag:

- Regeringen har meldt ud, at alle mink i landet skal aflives af hensyn til folkesundheden. Det er vigtigt, at aflivningen foregår hurtigst muligt.

- Regeringen er derfor i fuld gang med at etablere de nødvendige hjemler til at påbyde aflivning uden for zonerne, til at udbetale de besluttede tempobonusser samt yde erstatning og kompensation til de berørte minkavlere, skriver styrelsen.

/ritzau/