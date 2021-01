Morten Niels Jakobsen bliver ny departementschef i Fødevareministeriet, der står i og over for store opgaver.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri under Rasmus Prehn (S) har ansat Morten Niels Jakobsen som ny departementschef. Han kommer fra en stilling som styrelsesdirektør for Vurderingsstyrelsen.

Tidligere har Morten Niels Jakobsen været statsadvokat i bagmandspolitiet - SØIK. Her blev han fritaget for tjeneste under en undersøgelse af, om han havde brudt sin tavshedspligt. Sagen endte uden påtale.

Han erstatter Henrik Studsgaard, der efter opdelingen af Miljø- og Fødevareministeriet i november fortsatte som departementschef for Miljøministeriet.

Det skete, efter at han fik stor kritik for sin rolle i minksagen og manglende advarsler til sin minister om manglende lovhjemmel.

- Morten Niels Jakobsen er en stor juridisk kapacitet.

- Og sammen med hans indgående erfaring fra centraladministrationen og forandringsprocesser i driftstunge offentlige organisationer, er Morten den rette til at stå i spidsen for opbygningen af vores nye ministerium, skriver fødevareminister Rasmus Prehn (S) i en pressemeddelelse.

Fødevareministeriet står i den grad over for nogle voldsomme opgaver lige nu.

Ikke bare fylder hele minksagen, hvor millioner og atter millioner døde mink skal håndteres. Den politiske tillid til ministeriet skal også genoprettes oven på Mogens Jensens (S) afgang som minister.

Samtidig vil regeringen i 2021 præsentere en klimaplan for landbruget, hvor der forventes at større slagsmål.

- Fødevarer, landbrug og fiskeri har meget stor betydning for det danske samfund. Det er derfor afgørende, at Fødevareministeriets koncern løser sine mange opgaver på et højt niveau, og at omverdenen har tillid til koncernen, skriver Morten Niels Jakobsen i pressemeddelelsen.

Generelt har fødevareministeriet i de forskellige konstellationer, det har indgået i, været ombrust længe. I nyere tid er Mogens Jensen (S), Esben Lunde Larsen (V) og Eva Kjer Hansen (V) røget af posten.

/ritzau/