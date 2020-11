Ifølge fødevareminister Mogens Jensen er idéen om at bevare 56.000 avlsmink nu lukket.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) afviser, at regeringen har foreslået, at man kan bevare 56.000 avlsmink. Det siger han torsdag til TV2 News og DR torsdag.

De 56.000 mink kommer fra et svar fra Statens Serum Institut på et spørgsmål fra de igangværende forhandlinger om kompensation til minkerhvervet, der forholder sig til muligheden for at fastholde en lille avlsbestand.

- Under forhandlingerne om kompensationspakken for minkavlerne er der blevet spurgt ind til af flere partier, om det var muligt at lave en avlsbank, en genetikbank for avlsdyr.

- Det har regeringen så forespurgt sundhedsmyndighederne om. Og her der det kommet frem, at det er muligt at lave en meget begrænset gruppe af avlsdyr, som kan leve under meget isolerede forhold. Så man undgår, at der er coronasmitte.

Og han tilføjer:

- Jeg opfatter det som en idé, der er lukket.

Blandt andet fordi, at minkerhvervet selv har afvist meningen med at beholde så få avlsdyr, når branchen i dag har 15-17 millioner mink i alt at gøre godt med.

Onsdag i sidste uge fortalte regeringen med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen, at det var besluttet, at alle mink - syge som sunde - skulle slås ned, efter at mutationer af covid-19 havde spredt sig fra dyr til mennesker.

Tirsdag aften sagde ministeren følgende til TV Midtvest, hvilket skabte forvirring:

- Minkavlen kan ikke gøre for, at coronaen er kommet. Vi gør, hvad vi kan for at se på, hvorvidt det er muligt at bevare avlsdyr.

- Regeringen har intet imod minkavl. Tværtimod har vi været med til at fremme minkavl. Det er en vigtig økonomi og mange arbejdspladser.

I Folketingssalen sagde fødevareministeren så sent som onsdag om muligheden for at bevare "begrænset antal levende mink":

- Muligheden er til stede, og det støtter regeringen.

Regeringen er kommet i problemer, fordi der mangler lovhjemmel til at slå mink ned uden for smittezoner i Nordjylland.

