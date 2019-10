Selv om bestanden af sild og torsk i Østersøen er hårdt presset vil regeringen fiske mere end EU lægger op til.

Fiskeriminister Mogens Jensen (S) vil mandag arbejde for at øge kvoterne af sild og torsk i den vestlige Østersø i forhold til, hvad EU-Kommissionen lægger op til, når EU-forhandlingerne om næste års kvoter begynder i Luxembourg.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

- Det er meget vigtigt for mig, at vi sikrer fisk også til fremtiden, så vi skal passe på bestandene, men vi skal også forsøge at opretholde livet i havnene, skriver ministeren i en pressemeddelelse.

Ifølge ministeriet har EU-Kommissionen fremlagt et forslag til næste års fiskekvoter, hvor sild- og torskekvoterne for 2020 i den vestlige Østersø vil blive sænket med henholdsvis 68 og 71 procent. Det vil ifølge ministeriet koste fiskeriet mellem 45 og 59 millioner kroner.

Fiskebestanden i Østersøen er dog markant under og pres og flere steder ved at kollapse. I juli måtte EU-Kommissionen forbyde erhvervsfiskeri af torsk i dele af Østersøen resten af året, fordi den var "stærkt truet".

I sit forståelsespapir skriver regeringen, at der en "biodiversitetskrise og en krise for vores miljø og natur". Og at Danmark skal være et af de lande, "der gør mest" for at modvirke "forringelser " af miljø og natur.

Danmarks Naturfredningsforening har tidligere kritiseret regeringens linje på fiskeriet i Østersøen.

- Det er ekstremt bekymrende, at regeringen lægger op til et alt for stort pres på fiskeriet i Østersøen. Vi ved, at bestandene er i fare for at kollapse.

- Fiskebestandene kan ikke klare mere. De har brug for ro. Fiskeriet skal sættes på pause, indtil bestandene er kommet sig, har foreningen tidligere sagt til Ritzau.

Mogens Jensen (S) mener ifølge ministeriets pressemeddelelse, at kvoterne godt kan hæves i forhold til EU-Kommissionens forslag samtidig med, at fiskebestanden bliver styrket.

- Det er svært at forestille sig Bornholm og Gilleleje uden et levende fiskeri, så jeg håber, at vi kommer i mål med mindre reduktioner for de to fiskerier.

- Fiskebestandene kan stadig vokse, hvis kvoterne sættes lidt højere på enkelte bestande, skriver han.

Danmarks Fiskeriforening ønsker, at kvoterne skal fastholdes på dette års niveau, og altså være højere end Mogens Jensens ønsker.

- Hvis man læser den biologiske rådgivning, så giver den mulighed for, at man både kan tage hensyn til fiskeriet ved at have en stabil uændret kvote fra indeværende år og samtidig få en vækst i bestanden, siger underdirektør i foreningen Kenn Skau Fischer.

