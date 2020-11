Hæren og politiet lægger ikke pres på minkavlere uden for smittezoner, siger fødevareminister.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) siger tirsdag morgen, at hæren og politiet ikke mod minkavleres vilje laver optællinger af mink eller presser minkavlere uden for de zoner, hvor der er lovhjemmel til det.

Det siger han på et samråd efter kritik af, at hær og politi er mødt op hos minkavlere steder i Danmark, hvor regeringen ikke har loven på sin side, når det kommer til at slå alle mink ned.

- Uden for zonerne foretager myndighederne ikke optælling af mink på farmene. Det foregår - som jeg er oplyst - ikke uden, at der er en aftale med ejerne.

- Det kan kun foregå efter aftale. Ønsker avleren ikke optælling, så foretager man sig ikke yderligere. Lige meget hvilken myndighed, der er involveret, siger Mogens Jensen (S).

At hær og politi har været involveret har udløst markant kritik fra ikke mindst De Konservatives Per Larsen.

- Man laver et klokkeklart lovbrud. Og når man bliver bekendt med det, så gør ministeren ingenting. Hvorfor standser ministeren ikke den ulovlige beslutning?

- Hvorfor kommunikerer man ikke det ud til myndighederne?, spurgte han tydeligt ophidset på samrådet.

Mogens Jensen (S) svarede, at han reagerede, da han fik at vide, at der ikke var lovhjemmel.

- Da jeg blev opmærksom på manglende lovhjemmel, satte jeg først gang i at skaffe den. Det andet var, at der blev sat gang i at udforme nyt brev til minkavlerne, så de ikke kunne være i tvivl om, hvad der var gældende.

- Og så blev det klart gennem medierne, at der ikke var lovhjemmel, siger Mogens Jensen.

Ifølge ministeren blev han "i weekenden" bekendt med, at der ikke var lovhjemmel. Men først tirsdag blev der sendt et korrigerende brev ud til minkavlere om, at der ikke var lovhjemmel til at kræve, at de slår alle mink ned uden for smittezoner.

/ritzau/