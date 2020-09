Alternativets politiske leder erkender, at det har været et hårdt år for partiet efter massiv intern ballade.

Fra fem mandater i Folketinget til blot ét mandat.

Sådan udviklede situationen sig dramatisk for Alternativet i foråret, da Uffe Elbæk, Sikandar Siddique, Rasmus Nordqvist og Susanne Zimmer forlod folketingsgruppen og efterlod Torsten Gejl alene tilbage.

Men Alternativet er stadig relevant i dansk politik, vurderer politisk leder Josephine Fock lørdag i sin tale ved partiets landsmøde i Odense. Det bliver afholdt digitalt på grund af coronasituationen.

- Hvor er jeg stolt af de resultater, Alternativet har skabt i dansk politik. Vi gør virkelig en forskel, siger hun i talen.

- Med borgerforslag kan alle borgere nu være med til at sætte den politiske dagsorden på Christiansborg. På den måde fik vi verdens mest ambitiøse klimalov med et mål om at reducere CO2-udslippet med 70 procent inden 2030.

- Det er ikke mange år siden, at de andre partier grinede af os, men nu lytter de til os. Og selv om vi aldrig har haft særlig mange mandater i Folketinget, har vi alligevel indflydelse på Christiansborg. Og på den fremtid, vi efterlader til de næste generationer, siger Josephine Fock.

Hun var ufrivilligt den direkte årsag til, at Alternativet blev decimeret til blot ét folketingsmedlem.

Da Uffe Elbæk i december sidste år annoncerede sin afgang som politisk leder, hyldede han et forslag om at ændre partiets vedtægter, så også en person uden for folketingsgruppen kunne blive valgt som politisk leder.

Uffe Elbæk og folketingsgruppen havde imidlertid regnet med, at Rasmus Nordqvist ville blive valgt.

Så da Josephine Fock, der sad i Folketinget fra 2015-2018, vandt afstemningen ved det ekstraordinære landsmøde 1. februar, satte det gang i en giftig magtkamp.

Den endte med, at Elbæk, Siddique, Nordqvist og Zimmer 9. marts sagde farvel og smækkede med døren til Alternativet. Rasmus Nordqvist skiftede siden til SF, mens Uffe Elbæk, Sikandar Siddique og Susanne Zimmer stiftede partiet Frie Grønne.

Josephine Fock, som undervejs i forløbet blev beskyldt for have udøvet grænseoverskridende adfærd over for andre medlemmer af Alternativet i sin tid i Folketinget, erkender i sin tale, at året har været hårdt for partiet.

- Vi har haft vores egne udfordringer i Alternativet. Vi har mistet både folketingsmedlemmer, byrådsmedlemmer og partimedlemmer siden sidste landsmøde.

- Det gør ondt, når kolleger ikke er med i partiet længere. Og jeg kan godt forstå, hvis nogen af jer har haft det svært. Det tror jeg, vi alle sammen har, siger hun.

/ritzau/