Alternativets politiske leder mener, at det er hele partiet, som samlet skal vende elendige meningsmålinger.

Snart otte måneder efter at Josephine Fock 1. februar blev valgt som politisk leder for Alternativet, ligger partiet langt fra spærregrænsen til Folketinget.

En masse intern uro kulminerede 9. marts, da Uffe Elbæk, Sikandar Siddique, Rasmus Nordqvist og Susanne Zimmer forlod partiet, så Torsten Gejl stod tilbage som Alternativets eneste folketingsmedlem.

De i forvejen lidet prangende meningsmålinger blev siden værre og værre.

I Ritzau Index, som er et vægtet gennemsnit af de seneste 15 toneangivende meningsmålinger, ligger Alternativet til 0,7 procent af stemmerne, langt fra spærregrænsen på 2,0 procent.

Til sammenligning lå partiet på 2,3 procent af stemmerne i det vægtede gennemsnit fra Ritzau Index 9. februar, kort efter at Josephine Fock var blevet valgt som politisk leder.

Her er tre spørgsmål til Josephine Fock om krisen:

Spørgsmål: Hvordan skal Alternativet vende de her kontinuerligt dårlige meningsmålinger til succes?

- Det gør man jo ved at arbejde med sin egen politik, sine egne visioner, ikke løbe efter de andre. Vi skal synliggøre, hvad Alternativet står for, det skal vi synliggøre hele tiden løbende.

- Det er et langt sejt træk, som vi tager stille og roligt. Vi har is i maven, vi ved, hvad vi står for, og det skal vi have ud over rampen til vælgerne.

- Kan vi levere den vare, så får vælgerne også tilliden tilbage til os, og så vil de forhåbentlig også ende med at sætte et kryds ved os.

- Jeg er ikke så bekymret for meningsmålingerne lige nu, for det ville næsten være mærkeligt, hvis de ikke var sådan.

- Derfor er det et langt sejt træk, men det er også et langt positivt træk, fordi vi har mulighed nu for virkelig at sige, hvad det er, vi står for.

- Lidt som da vi kom ind oprindeligt. Vi genstarter partiet, vi starter på en frisk i forhold til at fortælle, hvilken politik vi har.

Spørgsmål: Hvem er det, der skal være den stemmesluger, der skal trække Alternativet op over spærregrænsen?

- Det er os alle sammen. Nu skal vi også gå fra at være en enmandshær til at være et bredt parti.

- Så det er både mig og Torsten, men det er også alle dem, der stiller op. Alle vores lokalvalgte, der stiller op til kommunalvalget og alle dem, der stiller op til Folketinget.

- Så fra at være et meget personificeret parti er vi et bredt funderet parti, og det kommer vi også til at arbejde målrettet med fremad.

Spørgsmål: Nu sagde du enmandshær. Blev det for meget Uffe Elbæk i forhold til partiet og Alternativets politik?

- Vi er et andet sted nu, og nu ser vi fremad. Det er mig, der er politisk leder, og vi har Torsten i Folketinget, og vi har rigtig mange gode lokale, både valgte og kandidater.

- Det kommer vi til at fokusere på. Og igen, Rom blev ikke bygget på én dag. Vi arbejder totalt målrettet fremad nu, siger Josephine Fock.

/ritzau/