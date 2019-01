Regeringens udspil til en ledelses- og kompetencereform bliver mødt af både ros og kritik.

Bedre ledelse er vejen frem, hvis man skal have flere tilfredse medarbejdere i den offentlige sektor. Men vejen dertil er ikke belagt med trusler om at fyre lederne.

Det mener fagforbundet FOA, efter at regeringen onsdag præsenterede sit udspil til en ledelses- og kompetencereform i den offentlige sektor.

Udspillet kommer på baggrund af en undersøgelse, der blandt andet viser, at mange medarbejdere i den offentlige sektor er utilfredse med deres leder.

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) slog onsdag fast, at ledere skal fjernes fra deres position, hvis de ikke gør det godt nok.

- FOA's medlemmer efterspørger nærværende og inddragende ledere. Trusler om fyresedler er bare ikke vejen dertil, siger formand Mona Striib i en pressemeddelelse.

- Den skal findes i et samarbejde med de lokale ledere og medarbejdere. De ved, hvor skoen trykker, siger hun.

FOA's medlemmer tæller social- og sundhedspersonale.

Regeringen vil involvere Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner i arbejdet med at opkvalificere lederne.

Det skal blandt andet ske via et tværoffentligt kompetenceråd, som skal undersøge, hvilke behov der bliver på fremtidens arbejdsmarked.

- Det er godt, at regeringen med udspillet ser på ledelse i hele den offentlige sektor med udgangspunkt i, at borgerne skal mærke, at den offentlige service hænger sammen og er tænkt sammen, siger KL-formand Jacob Bundsgaard (S).

- Når det er sagt, er det vigtigt at sætte en fed streg under det faktum, at der er en verden til forskel på at være leder i en styrelse, på et hospital og på en skole.

- Sophie Løhde har ikke det politiske ansvar for det kommunale arbejdsmarked det har kommunalbestyrelserne, siger Jacob Bundsgaard.

Ledernes Hovedorganisation ser gode takter i udspillet.

Formand Svend Askær mener imidlertid, at lederne i den offentlige sektor bør have nye aftaler om deres løn- og arbejdsvilkår, så ledernes aftaler ikke skal forhandles af de samme faglige organisationer, som varetager medarbejdernes interesser.

- Det vil sikre lederne mere rum til at lede i klar overensstemmelse med de politiske mål og prioriteringer fra kommunalbestyrelser, regionsråd og Folketinget.

- Til gengæld skal lederne kunne regne med opbakning til deres ledelsesbeslutninger fra det politiske system, hvilket ofte er udfordringen for lederne i den offentlige sektor i dag, siger Svend Askær.

