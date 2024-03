Ny overenskomst for statsansatte har en økonomisk ramme på 8,8 procent over to år, som staten spillede ud med.

Den økonomiske ramme i overenskomstaftalen for de statslige ansatte de kommende to år er mindre, end forbundsformand for FOA, Mona Striib, "havde appetit på", da forhandlingerne blev indledt.

Det skriver hun i en pressemeddelelse.

- Det bliver en smallere økonomisk ramme, end jeg har kæmpet for, så armene er ikke helt oppe over hovedet.

- Når resultatet lander der, hænger det sammen med, at Det Økonomiske Råd har nedjusteret deres forventninger til lønudviklingen på det private område, skriver hun.

Aftaleparterne bag overenskomstaftalen præsenterede søndag eftermiddag den nye overenskomst. Den har en økonomisk ramme på 8,8 procent over to år.

Forud for forhandlingerne havde de faglige organisationer haft et krav om tocifrede lønstigninger over de næste to år.

Omvendt spillede staten ud med netop 8,8 procent forud for forhandlingerne, der begyndte i december.

Mona Striib hæfter sig dog ved, at overenskomstaftalen vil betyde en reallønsfremgang for de offentligt ansatte.

- Det er fuldstændigt afgørende, for vores kolleger kan virkelig mærke de prisstigninger, der har ramt os, siger Mona Striib.

Da Finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterede overenskomstaftalen søndag, var det blandt andet sammen med de statsansattes chefforhandler, Rita Bundgaard.

Under præsentationen foran Finansministeriet fortalte hun, at hun var "rigtig glad for aftalen".

- Vi er selvfølgelig optaget af alt det, der handler om løn, at vi har genskabt balancen mellem den statslige og offentlige lønudvikling. Vi ser frem til, at det er etableret i denne aftale og også for fremtiden, sagde hun.

Også formand for Djøf Offentlig, Johanne Nordmann, glæder sig over overenskomstaftalen. Det skriver fagforbundet i en pressemeddelelse.

- Vores medlemmer har som alle andre lønmodtagere mærket inflationen spise af deres købekraft i den forgangne overenskomstperiode.

- Jeg er derfor tilfreds med, at vi er nået frem til en solid økonomisk ramme for OK24-forliget og nogle pæne lønforbedringer i løbet af perioden, skriver hun.

Aftaleparterne kom under forhandlingerne desuden til enighed om en ekstraordinær lønforhandling i slutningen af 2025 i tilfælde af, at der konstateres ubalance mellem den private og statslige lønudvikling.

