»Vores medlemmer kan ikke holde til mere.«

Sådan lyder det fra næstformand i FOA, Thomas Enghausen, der på linje med regeringen mener, at flere danskere skal have lov til at trække sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet.

Udmeldingen fra FOA kommer i kølvandet på et pressemøde torsdag, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) fremlagde regeringens planer for efteråret, herunder den brandvarme kartoffel: Differentieret tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

»Når man er færdig med at arbejde, så er man nærmest død. Det kan vi ikke være bekendt, Der skal også være nogle gode år tilbage som pensionist,« siger Thomas Enghausen, der mener, at 45 år eller deromkring på arbejdsmarkedet må være tilstrækkeligt.

Synes du, det er en god ide at skulle fremvise lægejournal for at dokumentere, du er nedslidt?

Hvis danskerne skal trække sig tidligere tilbage, skal det dog ikke være antal år på arbejdsmarkedet eller branche, der er afgørende. Det mener velfærdsforsker ved RUC, Bent Greve:

»Selvom vi godt ved, at nogle er mere nedslidte end andre, så er det ikke sikkert, at alle er lige nedslidte inden for et bestemt fag. Man bliver nødt til at have nogle sundhedsfaglige vurderinger fra hospital eller læge for at sikre, at reelt nedslidte får adgang til tidligere tilbagetrækning,« siger han.

Sagt med andre ord: Du skal altså have en læges ord for, at du rent faktisk er nedslidt og ikke bare vil trække dig tilbage for at nyde dit otium.

Bent Greve synes, at differentieret pension i princippet er en god ide, fordi mange danskere ofte unødigt begår sig på arbejdsmarkedet, selvom de ikke er i stand til det.

Sosu-assistenter er nogle af dem, der bør have ret til tidligere tilbagertrækning, mener FOA. Foto: Jonas Vandall Ørtvig

»Vi kan jo se, at nogle har været igennem arbejdsprøvning, dagpenge- og sygedagpengesystemet, selvom man ved, at de aldrig kommer tilbage til arbejdsmarkedet. Så er det mere værdigt, at man kan få lov til at trække sig tilbage på en nemmere måde,« siger han.

Men det skal altså ikke være en regel om, at folk, der har været 40 år på arbejdsmarkedet, automatisk kan trække sig tilbage. Det kan betyde, at en person, der eksempelvis har arbejdet i 38 år, kan komme i klemme i systemet, mener velfærdsforskeren.

»Der er nogle, der har været mange år på arbejdsmarkedet, som ikke er nedslidte, og nogle, der har været begrænsede antal år, som kan være syge. Så det er vanskeligt at finde en enkelt løsning på problemet,« siger han.

FOAs næstformand, Thomas Enghausen, har endnu ikke taget stilling til, om det er en god idé at skulle fremvise lægejournal. Det er et godt spørgsmål, som han formulerer det over telefonen. Men det er nødvendigt at finde en løsning:

Statsminister Mette Frederiksen og finansminister Nicolai Wammen holder pressemøde d. 15. august. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Især for mennesker, der har knoklet en stor del af deres liv. Vores medlemmer er nogle, der er godt slidt ned i bevægeapparatet, og som ikke kan holde til de tunge løft på sigt,« siger næstformanden.

Dansk Arbejdsgiverforening har allerede meldt ud, at de ikke er positive overfor en tidlig tilbagetrækning. De er derimod optaget af at 'skaffe mere arbejdskraft'.

Statsministeren kunne torsdag ikke sætte dato på, hvornår vælgerne kan få at vide, hvordan regeringen ser en ny pensionsmodel indrettet.

»Det er svært arbejde, vi har foran os. Det svære er at gå fra den politiske vision til en konkret model. Men nu er vi i gang,« sagde Mette Frederiksen.