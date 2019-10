10. oktober vil FN's generalsekretær, António Guterres, komme til Danmark i forbindelse med klimamødet C40.

FN's generalsekretær besøger Danmark den 10. og 11. oktober. Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Det er António Guterres' første officielle besøg i Danmark, siden han tiltrådte som FN's generalsekretær i 2017.

- Jeg ser frem til at byde FN's generalsekretær velkommen i Danmark. Et effektivt og velfungerende FN er afgørende for, at vi i fællesskab kan tage hånd om de globale udfordringer, verden står over for, siger statsminister Mette Frederiksen (S) i pressemeddelelsen.

FN's generalsekretær kommer til Danmark i forbindelse med klimamødet C40 i København. Det afholdes den 9. til den 12. oktober.

Ved sit besøg vil statsminister Mette Frederiksen og António Guterres holde møde i Statsministeriet og sammen besøge FN-byen i Københavns Nordhavn.

Der vil være pressemøde den 10. oktober klokken 15.10 i Statsministeriet.

I pressemeddelelsen lægger Mette Frederiksen op til, at mødet kommer til at handle om klima- og flygtningepolitik.

Ved FN's klimatopmøde i New York sidste måned var fire danskere, herunder Mette Frederiksen, på talerstolen foran verdens ledere.

António Guterres har selv gjort en løsning på klimakrisen til en af sine absolutte mærkesager.

Ved klimamødet C40 i København næste uge vil 96 af verdens største byer samt førende byer på klimaområdet mødes for at drøfte klimaproblemerne.

/ritzau/