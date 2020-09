En ny rapport oversætter på opdrag fra Folketinget FN's 17 verdensmål til konkrete målepunkter i Danmark.

Efter tre års arbejde har et særligt panel udpeget af Folketinget nu oversat FN's 17 verdensmål til danske forhold.

Dermed er Danmark det første af de 193 lande, der i 2015 forpligtede sig til at arbejde mod en bæredygtig udvikling, som er klar med et bud på en konkret måde at gøre det på.

Det såkaldte 2030-panel præsenterer i næste uge sin rapport, "Gør verdensmål til vores mål", for finansminister Nicolai Wammen (S).

Og ifølge panelets formand, professor emeritus Steen Hildebrandt, kan både ministeren og alle andre godt glæde sig.

- Det er beskedent sagt den største gave, en siddende regering nogensinde har fået. Det, vi afleverer, er et stort og folkeligt projekt, der skal bruges til at konkretisere verdensmålene, siger han.

Når rapporten er fremlagt, vil det være op til de enkelte ministerier, kommuner og virksomheder at plukke fra den på de områder, hvor de opererer.

Og i sidste ende skal borgerne selvfølgelig kunne se og mærke effekten af panelets arbejde, siger Steen Hildebrandt.

- Når politikerne har besluttet sig for, hvor man vil sætte ind politisk, så kan det i virkeligheden godt gå hurtigt med, at borgerne kan mærke en forandring, siger han.

Han nævner som eksempel, at der kan komme ny regulering af områder som byggeriet eller landbruget.

- Der kan det godt være, at man inden for nogle områder vil kunne mærke det om halvandet år, siger Steen Hildebrandt.

2030-panelets rapport behandler hvert af de 17 verdensmål og de tilhørende 169 delmål.

Konkret kommer rapporten frem til 197 målepunkter, som de danske beslutningstagere kan bruge til at måle, om det går fremad med den bæredygtige udvikling.

De 197 målepunkter er baseret på mere end 6000 inputs fra borgere og eksperter.

Mere end 150 virksomheder og organisationer og over 30 kommuner og myndigheder er kommet med input til målepunkterne.

