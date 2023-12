Danmark bør forbyde brug af peberspray mod personer, der "er blevet bragt under kontrol", siger FN-komité.

FN's Torturkomité er "bekymret over beskyldninger om", at danske politi- og fængselsbetjente anvender peberspray mod personer, der i forvejen var blevet pacificeret.

Sådan lyder det i en ny rapport af komitéen. Den rummer en række konkrete anbefalinger til regeringen vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af tortur.

Komitéen er ligeledes bekymret over, at peberspray indgår som en del af standardudstyret for fængselsbetjente, og at reglerne vedrørende brugen af peberspray giver mulighed for at anvende det i lukkede rum, lyder det.

- Staten (Danmark, red.) bør træffe foranstaltninger til yderligere at begrænse brugen af peberspray og forbyde brugen af det i lukkede rum, mod sårbare personer og mod personer, der er blevet bragt under kontrol, skriver komitéen.

Politiets brug af peberspray har senest i oktober fået retsordførerne fra en række partier til at mene, at reglerne på området skal undersøges.

Det skete, efter at de havde set optagelser fra DR-dokumentaren "Forfulgt af politiet?". Den viser blandt andet, at to brødre får peberspray under en anholdelse.

Men justitsminister Peter Hummelgaard (S) fortalte i den forbindelse til DR, at han ikke har nogen planer om at ændre på reglerne. Han har "ret stor tiltro til, at politiet kan administrere de regler, der er".

Den Uafhængige Politiklagemyndighed er for nuværende i gang med at undersøge en anholdelse af en cyklist, der i midten af september fik peberspray i øjnene, selv om han inden da var blevet lagt på jorden i håndjern.

Cyklisten blev på Christiania i København først stoppet af en motorcykelbetjent, der mente, at manden havde talt i mobiltelefon under kørslen.

Danmark blev desuden i starten af oktober dømt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i en sag om to fængselsbetjentes brug af peberspray mod en indsat.

Det var således et brud på Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3, som handler om forbud mod tortur, da en mand fra Aarhus i april 2017 fik peberspray af betjentene, mens han var anbragt i en observationscelle i Enner Mark Fængsel.

