Flygtningenævn giver opholdstilladelse til syrere i seks prøvesager, hvor Udlændingestyrelsen ville hjemsende.

To kvindelige syriske flygtninge og den enes to børn får alligevel lov til at blive i Danmark.

Det står klart tirsdag, hvor de sidste to af i alt seks prøvesager vedrørende hjemsendelse af syriske flygtninge er afgjort. Det fremgår af Flygtningenævnets hjemmeside.

I sagen om kvinden og hendes to børn afgør Flygtningenævnet, at kvinden "er i reel risiko for asylbegrundede overgreb ved tilbagevenden til Syrien".

Det skyldes blandt andet, at hun er enlig kvinde, og at hun forud for udrejsen havde bopæl i en del af Damaskus, der var kontrolleret af Den Frie Syriske Hær, skriver nævnet i afgørelsen.

I den anden sag er det afgjort, at kvinden ved en tilbagevenden til Syrien risikerer forfølgelse som følge af, at de syriske myndigheder anser hendes ægtefælle for politisk aktiv og modstander af styret.

Kvindens mand er en svensk statsborger med syrisk baggrund, der flygtede til Sverige i 2012.

Udlændingestyrelsen havde ellers inddraget opholdstilladelsen fra flere syrere fra Damaskus-området i de seks prøvesager med henvisning til, at sikkerhedssituationen i landet var blevet bedre.

Sagerne har siden været til behandling i Flygtningenævnet, som er sidste klageinstans for flygtninge i Danmark. Her er alle sagerne blevet omgjort.

Nævnet begrunder opholdstilladelserne med andre forhold end den generelle situation i landet.

I Danmark har omkring 4700 af de godt 20.000 flygtninge fået asyl på den baggrund.

/ritzau/