Det bekymrer Dansk Flygtningehjælp, at Flygtningenævnet for første gang afslår asyl til syriske statsborgere.

Det bekymrer Dansk Flygtningehjælp, at tre syriske kvinder har fået afslag på asyl stadfæstet i Flygtningenævnet.

- Jeg er meget bekymret for, hvad det har af konsekvenser for de kvinder, som nu risikerer at blive sendt tilbage til Syrien.

- Det ser ikke ud til, at nævnet tager det alvorligt, at risikoen for krænkelse af menneskerettigheder er meget stor i Syrien, siger asylchef Eva Singer.

Flygtningenævnet har i tidligere sager omgjort Udlændingestyrelsens afslag på asyl og ladet syrere blive i Danmark.

Men nu har nævnet for første gang stadfæstet afslag fra Udlændingestyrelsen.

Der kan i de tre tilfælde ikke gives asyl, hverken på grund af de generelle forhold eller en individuel vurdering, lyder det fra nævnet.

Det undrer asylchefen, der mener, at det er i modstrid med den hidtidige linje.

- Tidligere har det været sådan, at man har lagt vægt på, om en kvinde er enlig eller eksempelvis har en ægtefælle eller en bror, der har nægtet militærtjeneste.

- Det lægger man tilsyneladende ikke længere vægt på, og jeg forstår ikke hvorfor, siger Eva Singer.

To af de tre afviste syrere er etniske kurdere og sunni-muslimer, mens den tredje er etnisk araber og sunni-muslim. De er alle fra Damaskus.

Men hovedstaden kan ikke regnes for et sikkert sted for dem, påpeger Eva Singer.

- Vi mener, det er meget tydeligt, at risikoen for overgreb er meget stor.

- Vi ved, fra oplysninger vi har, og som Flygtningenævnet også tidligere har fremhævet, at hvis man kommer i myndighedernes søgelys, så er risikoen for overgreb meget stor, siger Eva Singer.

Hun forudser, at den nye kurs, som nævnet er slået ind på, kan få betydning for andre lignende sager.

Ifølge asylchefen er der ikke andre lande i Europa, der har sendt asylsøgere fra Syrien retur.

- Jeg har ikke hørt om andre lande, der efter en asylprocedure giver afslag til asylansøgere fra Syrien.

- Det her vil være første gang i Danmark og i Europa, siger hun.

