Radikale og Alternativet vil ikke støtte Socialdemokratiets konklusion på Folketingets afslutningsdebat.

København. De Radikale og Alternativet udstiller i Folketingets afslutningsdebat, at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen (S), ikke har ubetinget opbakning i venstre side af Folketingssalen.

Det er Socialdemokratiets holdning til integration, burkaer og regeringens ghettoplan, der splitter partierne.

Normalt fremsætter de to blokke hver et såkaldt forslag til vedtagelse i afslutningsdebatten, hvor man konkluderer på den politiske situation og retning i Danmark.

Men det er ikke tilfældet i år.

De Radikale og Alternativet vil ikke stemme for Socialdemokratiets forslag til vedtagelse. I stedet har de to partier fremsat deres eget forslag til vedtagelse.

Her klandrer de to partier regeringen for tildækningsforbuddet, som Socialdemokratiet støtter. Forbuddet har "taget nye skridt væk fra de mest grundlæggende principper om lige ret og lige værd", skriver de to partier i forslaget.

Også regeringens ghettoplan, som Socialdemokratiet ligeledes støtter, får hård medfart.

Planen indfører ifølge de to partier særregler i "udvalgte områder, som ikke gælder i resten af Danmark. Stopprøver i børnehaveklassen. Og forbud mod at bo, hvor du vil, hvis du er på kontanthjælp", hedder det.

I stedet vil De Radikale og Alternativet skabe blandede skoler og ungdomsuddannelser.

De vi begrænse CO2-udledningen med mindst 60 procent i 2030, og det skal ske med flere havvindmølleparker, mere forskning i energi, flere elbiler og en mere ambitiøs effektivisering af energi.

Regeringen foreslår i sit energiudspil at lave "verdens største havvindmøllepark". Planen fik tirsdag problemer, da Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ikke vil finansiere planen fra det økonomiske råderum.

De Radikale og Alternativet vil omlægge statsskov til urørt skov, bekæmpe plastikforurening og forurening i drikkevand og skabe sammenhængende naturområder.

De to partier vil også bekæmpe fattigdom og diskrimination i offentlige ydelser samt investere i uddannelse. De Radikales leder, Morten Østergaard, mener, at vi ikke kan fortsætte som nu.

- Med politikere, der giver flygtninge og indvandrere skylden for vores problemer, siger han i en skriftlig kommentar.

- Som sværger til burkaforbud og dobbeltstraf frem for rigtige løsninger på virkelighedens integrationsproblemer.

Alternativets leder, Uffe Elbæk, forklarer, at partiet og De Radikales tekst skarpt kritiserer regeringen for integration og frihedsrettigheder.

- Vi mener, det er helt forkert at forsøge at løse integrationsudfordringer ved at afskære folk fra frit at vælge, hvor de vil bo, siger Uffe Elbæk.

