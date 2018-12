Efter fire år kan flygtninge få permanent opholdstilladelse, som ikke kan inddrages ved fred i hjemlandet.

Flygtninge og deres familier kan fortsat blive permanent i Danmark trods de stramninger på udlændingeområdet, som regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om i forbindelse med finansloven.

Det skriver Jyllands-Posten.

Regeringen og Dansk Folkeparti har udråbt stramningerne til et paradigmeskift. Med det menes, at flygtninge fremover som udgangspunkt kun vil være midlertidigt i Danmark.

Men selv om skiftet ifølge regeringen gør det nemmere at inddrage flygtninges midlertidige opholdstilladelser, har de fortsat de samme muligheder for at få tildelt permanent ophold efter fire år.

Der er fortsat mange konflikter rundt i verden, som giver ret til beskyttelse. Derfor vil mange opnå permanent opholdstilladelse. Det vurderer Eva Singer, asylchef i Dansk Flygtningehjælp.

- Vi ved, at de konflikter, som flygtninge flygter fra, er langvarige. Derfor vil mange flygtninge trods den nye aftale ende med at være her permanent, siger hun til Jyllands-Posten.

Som følge af den nye udlændingeaftale bliver midlertidige opholdstilladelser udstedt med en anden ordlyd. Fremover vil de blive givet med "henblik på midlertidigt ophold".

Men der bliver ikke ændret på betingelserne for at få permanent ophold i Danmark.

Det betyder, at flygtninge kan få lov til at blive i landet efter fire eller otte år.

Det kræver dog blandt andet, at man forsørger sig selv, holder sig ude af kriminalitet og lærer dansk på et vist niveau.

Tidspunktet for, hvornår man kan søge om at blive i Danmark, er afhængigt af, hvor mange af betingelserne man opfylder.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, medgiver, at der fortsat er mulighed for permanent ophold for flygtninge.

- Men det er ikke ensbetydende med, at man får det, siger han til Jyllands-Posten.

/ritzau/