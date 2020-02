To centrale personer forlader deres poster i Alternativet i protest mod valget af Josephine Fock som ny formand.

De dokumenterer hermed, at der er mindst to fløje i partiet, og at de slås indbyrdes

I dag mødes Alternativets nye leder, Josephine Fock, med partiets hovedbestyrelse og tirsdag med folketingsgruppen.

Men allerede mandag skabte valget af hende problemer i partiet.

Josephine Fock bliver interviewet, efter stemmerne til anden valgrunde er afgivet, da Alternativet holder ekstraordinært landsmøde, hvor partiet vælger ny politisk leder, i Amager Bio i København lørdag den 1. februar 2020. Den hidtidige politiske leder, Uffe Elbæk, meddelte 16. december, at han trækker sig fra posten 1. februar. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Rasmus Nordqvist meddeler, at han forlader posten som politisk ordfører. Og Leila Stockmarr, der holdt tale ved valget i Amager Bio lørdag, forlader sin plads i hovedbestyrelsen.

Begge angiver valget af Josephine Fock som årsagen til, at de nedlægger deres mandat.

'Valget faldt desværre ikke ud, som jeg havde ønsket,' skriver Rasmus Nordqvist, der selv stillede op som formand, men kun blev nr. tre, på Facebook..

'Jeg har i går meddelt resten af folketingsgruppen, at jeg ikke ønsker at fortsætte som politisk ordfører. Jeg stillede op til posten som politisk leder med et tydeligt projekt og en ny retning for Alternativet. Det, som jeg mente og stadig mener, ville være bedst for Alternativet og for Danmark. Jeg er ked af, at det ikke lykkedes at skaffe den fornødne opbakning,' fortsætter han.

(ARKIV) Rasmus Nordqvist, talsperson for hovedbestyrelsen Leila Stockmarr og Sascha Faxe reagerer på resultatet af anden valgrunde, hvor hverken Nordqvist eller Faxe går videre, da Alternativet holder ekstraordinært landsmøde, hvor partiet vælger ny politisk leder, i Amager Bio i København lørdag den 1. februar 2020. Rasmus Nordqvist stopper som politisk ordfører i Alternativet, efter at han af medlemmerne blev fravalgt som ny leder, hvilket i stedet blev Josephine Fock. Det skriver Ritzau, mandag den 3. februar 2020. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

»Jeg vil gerne give plads til en person, der har større tiltro til Josephine Focks politiske linje,« siger Leila Stockmarr til B.T.

»Jeg har et ønske om, at Alternativet skal fortsætte med at være et radikalt nytænkende parti. Og med Josephine Fock ved roret kan jeg godt blive bange for, at Alternativet kommer til at ligne de andre politiske partier for meget. Mange ønsker stadig, vi tænker ud af boksen især på grøn omstilling,« siger Leila Stockmarr, som selv stemte på Rasmus Nordqvist.

Josephine Fock skulle gennem tre afstemninger, før hun havde vundet. Og opkomlingen Theresa Scavenius fik 668 stemmer i den sidste afstemning, hvor Josephine Fock fik 936.

Josephine Fock bliver interviewet, efter stemmerne til anden valgrunde er afgivet, da Alternativet holder ekstraordinært landsmøde, hvor partiet vælger ny politisk leder, i Amager Bio i København lørdag den 1. februar 2020. Den hidtidige politiske leder, Uffe Elbæk, meddelte 16. december, at han trækker sig fra posten 1. februar. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Josephine Fock var ikke på forhånd orienteret om Rasmus Nordqvists beslutning. Men hun forstår godt, at han har 'brug for at sunde sig', som hun selv formulerer det.

- Jeg tror, at valget gik dårligere, end han selv havde forudset, og det gør, at så er man nødt til at revurdere, hvad man har lyst til nu og her, siger Josephine Fock til Ritzau.

Josephine Fock lagde i debatten før afstemningen op til, at Alternativet fremover skal arbejde tættere sammen med regeringen og forsøge at mase sig ind i forlig.

»Jeg vil ikke ligge i ske med Mette Frederiksen. Men lige nu må jeg ikke engang ligge i hendes fodende. Jeg ville f.eks. gerne have været med i folkeskoleaftalen,« sagde Josephine Fock.

Det ser Leila Sockmarr ingen grund til

»Der skulle ske alvorlige nybrud hos de andre partier, før jeg kan se, at Alternativet havde interesse i at være med i det,« lyder det afvisende fra hende.

Folketingsgruppen forventes at vælge ny politisk ordfører tirsdag.