Marcus Knuths chokskifte til Konservative afslører, at Venstre stadig er dybt splittet omkring udlændingespørgsmålet. Fløjkrigen kan i yderste konsekvens koste Jakob Ellemann-Jensen muligheden for at blive statsminister.

Det vurderer flere politiske kommentatorer, som B.T. har talt med.

»Udlændingepolitikken er en politisk kampplads i Venstre. Der er to fløje, og hvis Jakob Ellemann skal være statsminister, skal han have bundet en sløjfe på det. Han får ikke magten, hvis han har usikkerhed på udlændingepolitikken. Og det har han lige nu,« siger Michael Kristiansen, der er mangeårig politisk kommentator på TV 2 News.

Flere års interne stridigheder i Venstre blev forsøgt skrinlagt med valget af Jakob Ellemann-Jensen som ny formand, men fredag smed Venstre-medlemmet Marcus Knuth en bombe i fløjkrigen, da han på Facebook fortalte, at han forlader Venstre.

»Vi skal kunne tale helt åbent og kritisk om islams rolle i det danske samfund, ligesom vi skal holde fast i, at Danmark bygger på frie, kristne værdier. Den kamp kan jeg bedst kæmpe som del af Det Konservative Folkeparti, hvor værdipolitikken er det, der samler – ikke det, der splitter,« skriver Marcus Knuth i et opslag på Facebook, hvor han tager afsked med Venstre.

Partiskiftet kommer som en stor overraskelse for de politisk kommentatorer, B.T. har talt med. De er enige om, at Jakob Ellemann-Jensen står med et stort problem.

»Det viser, at fløjkrigen om udlændingepolitikken langt fra er slut. Den kommer til at fortsætte lang tid endnu. Det er meget skadeligt for partiet,« siger Erik Holstein, politisk kommentator for Altinget.

Han mener at Marcus Knuths partiskifte også kan være begrundet i personlige ambitioner.

Som udlændingeordfører i Lars Løkke Rasmussens regering markerede Marcus Knuth sig som en hård hund i udlændingepolitikken.

I debatten om burkaforbuddet var han en af de varmeste tilhængere af et forbud, og hans retorik i debatten var angiveligt årsagen til, at hans blev frataget sit ordførerskab på området. I stedet er han nu udpeget til Grønlandsordfører.

Marcus Knuths exit er et tab for den fløj i Venstre, der går ind for en hårdere kurs i udlændingepolitikken. Den fløj bliver ledt an af næstformand Inger Støjberg, og hun står nu svækket tilbage i Venstre, vurderer B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup.

»Støjberg mister sin tro væbner og wingman. Han har bakket hende op i alt, hvad hun gør. Det gør Mads Fuglede også. De har haft et trekløver, som nu bliver et tokløver,« siger Søs Marie Serup.

B.T. har ringet til Emil Winckler, der er personlig rådgiver for Inger Støjberg, for at høre hendes kommentar til Marcus Knuths kritik af Venstres slappe udlændingepolitik.

»Ring til Jakob Ellemann,« lyder det fra spindoktoren.

Men det er Inger, jeg vil have en kommentar fra.

»Det får du ikke. Ring til Jakob Ellemann.«

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Jakob Ellemann-Jensen. Til Ritzau siger han, at han er ked af, at Knuth forlader Venstre.

Han afviser samtidig, at der er tale om en fløjkrig om udlændingepolitikken i Venstre.

»Jeg synes ærlig talt ikke, at der er uoverstigelige politiske forskelle i Venstre. Vi fører den politik, som vi alle sammen gik til valg på,« siger Jakob Ellemann-Jensen til Ritzau.

B.T. har også forsøgt at få en kommentar fra Marcus Knuth, men han har ikke besvaret vores henvendelse.