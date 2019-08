Siden kommunalvalget i 2017 har 12 byrådsmedlemmer forladt DF, som dermed har mistet flest byrødder.

På landsplan har foreløbig 44 byrådsmedlemmer forladt det parti, som de blev valgt ind for ved kommunalvalget i 2017.

Heraf var 12 medlemmer af Dansk Folkeparti. Dermed er Dansk Folkeparti det parti, der har måttet tage afsked med flest lokale mandater.

Det viser en rundspørge foretaget af Politiken Research.

Rekorden er særligt markant, fordi Dansk Folkeparti ikke har flest valgte medlemmer i kommunalbestyrelserne. Med 223 valgte blev partiet det fjerde største byrådsparti ved valget i 2017, skriver Politiken.

De 12 partihoppere svarer til 5,4 procent af de 223 mandater.

Næstformand for Dansk Folkeparti Søren Espersen beklager over for de vælgere, der ved kommunalvalget stemte på et DF-medlem, som så senere har forladt partiet.

- Det er bestemt et problem over for vælgerne. Det er ikke acceptabelt, at en vælger stemmer på Dansk Folkeparti og på en kandidat, og så pludselig springer han fra, siger Søren Espersen til Politiken.

Efter Dansk Folkeparti følger Venstre, der har mistet ti byrådsmedlemmer, mens Socialdemokratiet har sagt farvel til ni medlemmer i kommunerne.

Det svarer til henholdsvis 1,5 og 1,1 procent af partiernes byrådsmedlemmer.

Også i forrige valgperiode havde Dansk Folkeparti flest partihoppere.

Valgforsker Roger Buch, der er forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, peger på flere mulige årsager til, at forholdsvist mange byrødder forlader Dansk Folkeparti.

Dels kan det skyldes, at partiet er forholdsvist topstyret. Dels kan partiets nedgang have en betydning.

- Derudover kan partiet muligvis tiltrække nogle, der ikke passer på den almindelige definition af, hvordan man skal være politiker, siger han til Politiken.

