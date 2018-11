Forældre skal kunne annullere 15-17-åriges samtykke til at donere væv og andet biologisk materiale.

Fremover skal unge i alderen 15 til 17 år kunne give samtykke til, at der efter deres død må udtages væv og andet biologisk materiale til transplantation.

Et flertal i Folketinget står bag forslaget, der var til førstebehandling fredag.

Hvis en donation bliver aktuel, inden personen er fyldt 18 år, kan forældremyndigheden dog modsætte sig donationen.

- Forældre har naturligvis også et stort ansvar. Derfor er det afgørende, at det i situationerne er forældremyndighedsindehaverne, der eventuelt kan nedlægge veto og har det sidste ord, siger Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann.

- Hånden på hjertet vil jeg gerne møde den forælder, der går imod en 17-årigs ønske, men muligheden skal være der. Simpelthen fordi vi er forældre.

- Som mor til tre børn har det været afgørende for mig, at muligheden for at have det sidste ord er til stede. Der er mange følelser på spil og i klemme, og det skal man respektere, siger hun.

Senere fredag skal Folketinget behandle et borgerforslag om automatisk registrering i donorregistret - også kaldet formodet samtykke.

I forslaget lyder det, at alle borgere i Danmark automatisk skal registreres som organdonor, den dag de fylder 18 år.

Hvis ikke man ønsker at være organdonor, skal man aktivt framelde sig.

