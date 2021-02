Med inspiration fra Norge skal danske børn hurtigt i skole igen, mener politisk flertal. Heunicke vil vente.

Et politisk flertal bestående af regeringens støttepartier og oppositionen kræver nu, at S-regeringen retter blikket mod Norge og om muligt kopierer hele eller dele af den norske indsats for at få danske børn hurtigt i skole igen.

Det skriver Politiken.

I modsætning til Danmark er skolerne i både Finland, Sverige og Norge i som udgangspunkt åbne for alle elever.

Norge har med stor succes indført en såkaldt trafiklysmodel, hvor alle norske folkeskoler som start er åbne, men skal indføre restriktioner, alt efter om de er i grøn, gul eller rød kategori.

Syge elever må ikke komme i skole. Og kram og håndtryk undgås.

Er der grønt lys for en norsk skole, kan elever gå i skole på almindelig vis.

Er lyset gult, skal de enkelte klasser holde sig for sig selv. Imens skal personale så vidt muligt holde afstand til eleverne.

Hvis der er rødt lys, deles klasserne op i mindre grupper. Lærere og skoleledere kan overveje at lade eleverne møde på skiftende tidspunkter.

I Danmark er børn i 0. til 4. klasse indtil videre kommet tilbage i skole efter vinterens nedlukning.

Fra 1. marts kan skolernes afgangselever se frem til at komme i skole igen. Imens holdes 5. til 8. klasse fortsat hjemme af frygt for øget smitte.

Hos Venstre kritiserer sundhedsordfører Martin Geertsen regeringen for ikke tidligere at have indhentet erfaringer fra vores nabolande og opfordrer til at kopiere trafikmodellen med det samme.

- Det er da en fantastisk model, og det er jo det, vi har efterlyst, men ikke har kendt til før nu, fordi regeringen ikke har undersøgt andre landes erfaringer, siger Martin Geertsen til avisen.

Gruppeformand Jacob Mark (SF) siger til Politiken, at SF vil tage kravet om at indhente inspiration fra Norge med til de kommende forhandlinger om en langsigtet genåbningsplan, som statsminister Mette Frederiksen (S) har annonceret.

Ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kommer en åbning for de resterende skoleelever dog først på tale, når myndighederne giver grønt lys, siger han i et skriftlig svar til Politiken.

På det tidspunkt vil regeringen "selvfølgelig" lade sig inspirere af Norge, "hvis det er noget, vi kan".

/ritzau/