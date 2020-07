Det er blevet sæson for at uddele såkaldte 'næser' til Mette Frederiksens ministerhold.

Nu er det kulturminister Joy Mogensen (S), som står til en 'alvorlig kritik' af Folketinget, efter at regeringen ikke vil finde en løsning tilskuervilkårene i superligaen før efter sommerferien. Først den 20. august vil regeringen se på, om der skal lukkes flere tilskuer ind på fodboldstadions.

Det får nu et flertal i Folketinget, bestående af den blå blok og De Radikale, til at indkalde Joy Mogensen til et hastesamråd, hvor partierne vil kritisere kulturministeren i hårde vendinger

»Klubbernes økonomiske fundament skabes med salg af sæsonkort, billetter og sponsorater i juli og august, og klubberne kommer på en umulig salgsopgave, når først regeringen vil give klarhed om tilskuervilkår efter en forhandling i Folketinget den 20. august,« skriver partierne i en beretning, som B.T. er i besiddelse af.

Hvor sønderlemmende kritikken bliver, vil afhænge af kulturministerens svar på hastesamrådet.

I mandags kom regeringen i mindretal, da de borgerlige partier og De Radikale ville åbne for fuld tilskuerkapacitet, når den nye superligasæson starter den 1. september. Men regeringen afviste partiers forslag.

»Jeg forventer, at en minister og en regering lytter til et flertal i Folketinget. Det er sådan et demokrati fungerer. Det er flertallet, der beslutter, hvad der skal ske, og nu er regeringen i mindretal, og så må de indrette sig,« sagde Venstres kulturordfører, Brit Bager, til B.T. i mandags.

»Jeg synes, det er dybt alvorligt, og i Venstre er vi villige til at gå meget langt, hvis regeringen sætter et flertal overhørigt,« sagde hun.

Men siden har regeringen valgt at overtrumfe flertallet, hvilket har sat sindene i kog i den borgerlige blok.

»Folketinget udtrykker kraftig kritik af kulturministeren for sin håndtering af forløbet og for at lukke ned for yderligere forhandlinger og gå i flyverskjul for offentligheden efterfølgende,« skriver partierne i den foreløbige beretning.

Partierne kvitterer dog for, at regeringen har lempet afstandskravet på fodboldstadions resten af sæsonen, så kravet nu kun er en meter.

Det betyder, at der kan sidde op til 500 tilskuere i hver sektion, som stadion skal inddeles i, og der skal være en meters afstand imellem folk i stedet for de to meter, som hidtil har været kravet.

I sidste uge var det sundhedsminister Magnus Heunicke og forsvarsminister Trine Bramsen, der fik en politisk 'næse' for at sende ubrugelige respiratorer som nødhjælp til Italien.