Det bliver dyrere for danskerne at købe nye biler.

Det er et alternativt flertal uden om regeringen bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten blevet enige om, skriver Jyllands-Posten.

Flertallet vil kompensere bilkøberne mindre end regeringen har foreslået, når de nye regler for brændstofforbrug træder i kraft.

»Vi mener ikke, at der skal gives fuld kompensation. Vi vil hellere bruge pengene på en anden måde, end regeringen foreslår, men det vil stadig være sådan, at jo mere miljørigtig en bil man køber, jo større rabat vil man få,« siger Socialdemokratiets skatteordfører Jesper Petersen.

De nye regler skyldes, at der er blevet snydt med, hvor langt biler kører på literen. Regeringen vil rette det ved at sætte brændstofforbruget 21 procent højere, mens det alternative flertal kun vil hæve det med 15 procent. Forskellen er en lille halv milliard kroner.

Kravet blive fremsat som et ændringsforslag til regeringens lovsforslag på et ekstraordinært møde i Folketingets skatteudvalg onsdag eftermiddag. Lovændringen skal endeligt vedtages fredag.