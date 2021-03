Måling viser, at 58 procent af borgerne tror, der går mindst syv måneder, før Danmark er helt åbent igen.

Sundhedsstyrelsen forventer, at alle danskere over 16 år er vaccineret mod coronavirus om omkring fire måneder, når juni er slut.

Men alligevel tror 58 procent af danskerne, at der går mindst syv måneder, før Danmark er åbnet helt op, og vi igen lever uden coronarestriktioner. Det viser en Voxmeter-måling foretaget for Ritzau.

Her svarer 33 procent, at de tror, der går mellem syv måneder og et år, før restriktioner er væk, mens hver fjerde tror, at der går mere end et år.

Svarene er indsamlet fra 23. februar til 26. februar, og der er svar fra 1054 repræsentative respondenter via en webbaseret undersøgelse.

At danskerne har et så langt tidsperspektiv på en fuld genåbning, overrasker Michael Bang Petersen. Han er professor i statskundskab på Aarhus Universitet, hvor han forsker i danskernes holdning og adfærd under coronakrisen.

- Det er måske overraskende set i lyset af nogle af de politiske diskussioner, der foregår lige nu, om vi er helt fri fra nedlukning, når vi kommer hen til sommeren.

- Det vidner om, at den enkelte dansker godt ved, at det bliver et langt og sejt træk, som vi ikke er igennem endnu, siger Michael Bang Petersen.

Han mener videre, at tallene vidner om en realisme hos borgerne.

- Man skal ikke se de her tal som, at man har en forventning eller ønske om, at man skal være nedlukket i et år endnu. Men en forståelse for, at der er en lang række udfordringer og ubekendte omkring, hvor lang tid vaccinerne vil virke, og hvad er det for nogle varianter, der kommer.

Hans egne undersøgelser viser, at danskerne er splittede. når de bliver spurgt om genåbningen går for hurtigt eller for langsomt.

- Det er fordi, at nedlukninger rammer os på meget forskellige måder. Så vi ser en stigende uenighed om det rette tempo alt afhængig af din konkrete situation, siger Michael Bang Petersen.

I målingen er det blot 18 procent, der tror, at Danmark er åbnet helt op inden de næste fire måneder.

