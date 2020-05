De Radikale og blå blok vil åbne grænsen til Tyskland. Regeringen er åben for turister med lejekontrakt.

Der er et politisk flertal i Folketinget, som taler for en delvis grænseåbning til Tyskland, efter at Danmarks største nabo onsdag har åbnet for at fjerne grænsebommene efter to måneders nedlukning, hvis der kan laves en aftale.

Det er De Radikale samt blå blok, der taler for at åbne grænsen, selv om partierne ikke er helt enige om, hvor meget der skal åbnes.

For eksempel Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige taler for at åbne for eksempelvis tyske og norske turister, fordi det vil gavne turistindustrien. Sverige er hårdere ramt af udbredelsen af coronavirus end de to lande og er derfor ikke omfattet.

De Radikales leder, Morten Østergaard, taler for en fuld åbning og er klar til at bruge det politiske flertal til at presse regeringen til at åbne så meget som muligt.

- Først og fremmest har vi sikret os, at regeringen er tvunget til at tage stilling til det i maj, siger han.

Spørgsmålet er dog, hvor langt han er villig til at gå, når der nu er flertal for at åbne grænsen i en eller anden forstand.

- Så håber jeg, at det vil gøre stærkt indtryk på regeringen, og ellers må vi vise det flertal i Folketinget. Men i sidste ende er det regeringen, der laver aftaler med vores nabolande, siger Morten Østergaard.

Torsdag i sidste uge var partilederne samlet til forhandlinger i embedsboligen Marienborg om fase to i genåbningen af Danmark.

Der blev indgået en aftale, som indebærer, at der senest 1. juni skal meldes ud om en grænseåbning.

- Partierne noterer sig, at regeringen aktuelt er i dialog med nabolandene og vil tage stilling til den midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud samt de skærpede rejsevejledninger, lyder det i aftalen.

Tyskland har allerede lavet aftaler med Frankrig, Schweiz og Østrig om en delvis genåbning af grænserne fra 15. maj. Og Danmark kan få en lignende aftale, er meldingen fra nabolandet.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er i dialog med den tyske regering om en grænseåbning og mener, at det er godt, hvis Europa kan begynde at åbne igen. Men det skal være forsvarligt.

- Risikoen er, at hvis vi bare åbner grænserne, vil der komme folk ind, som er smittet og kan åbne nye smittekæder. Så risikerer vi at sætte det hele over styr, siger han.

Der er adgang til Danmark for udlændinge, der har et anerkendelsesværdigt formål. Det kan ændres til at omfatte turister med en lejekontrakt.

- Vi har sagt, at man skal have anerkendelsesværdige formål og vil hele tiden vurdere, hvad det er. Vores åbning af grænserne skal ske på en måde, hvor vi ikke sætter vores hidtidige gevinster over styr, siger Hækkerup.

Inden han går fra en presseseance på Christiansborg bliver han som det sidste spørgsmål bedt om at svare på, hvad han gør, hvis der viser sig et politisk flertal, som vil forlange, at han åbner grænsen.

- Det tror jeg ikke, der gør, siger han.

/ritzau/