55 mia. kr. efter skat.

Det er, hvad danskerne kan få i hænderne, hvis politikerne vælger at udbetale de indefrosne feriepenge for at sparke gang i forbruget efter coronakrisen.

Men efter et flertal af partierne i ugevis har talt varmt om feriepenge-forslaget, begynder det, som lignede et flertal, at smuldre.

Torsdag siger De Radikales politiske ordfører, Sofie Carsten Nielsen, til Politiken, at pengegaver til danskerne kan være »penge ud ad vinduet«, og at store indsprøjtninger som de indefrosne feriepenge ikke er nødvendigt for at sparke gang i økonomien.

Sofie Carsten Nielsen og politisk leder for Det Radikale Venstre Morten Østergaard

»Det ser ikke nødvendigt ud. Så vi vil hellere gøre noget, der rækker længere frem. Vi vil sikre dansk økonomi resten af året og fremover – ikke bare sommeren over,« siger hun til Politiken.

Hos Venstre er udbetalingen af de indefrosne feriepenge heller ikke førsteprioritet. Venstre er dog ikke afvisende over for forslaget, fortæller partiets finansordfører Troels Lund Poulsen.

»Vi mener, at en halvering af momsen resten af 2020 er den bedste måde at sætte gang i danskernes forbrug. Det er vores førsteprioritet,« siger han til B.T.

»Men hvis det er brug for at stimulere forbruget endnu mere, eventuelt senere på året, vil vi ikke afvise at bringe de indefrosne feriepenge i spil,« siger han.

Troels Lund Poulsen fra Venstre

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen foreslog i midten af maj, at dansk økonomi skulle tilbage i gear ved at halvere momsen resten af 2020.

Det vil koste ca. 40 mia. kr. at føre ud i livet. Hvis de indefrosne feriepenge også skal udbetales, løber regningen op i tæt på 100 mia. kr. i år.

»Det er mange penge, men 50.000 danskere har mistet jobbet, og over 230.000 er hjemsendt med lønkompensation. Hvis de skal tilbage på arbejdsmarkedet, skal vi også have det tunge værktøj op af kassen,« siger Troels Lund Poulsen.

Det store spørgsmål er, hvor hurtigt danskerne igen begynder at hive pengene op af tegnebogen som før coronakrisen.

Et foreløbigt svar kom tidligere på ugen i en analyse fra Nationalbanken, som viser, at borgernes brug af betalingskort nu er tilbage på niveauet for 2019 efter et stort fald på ca. 30 procent.

Både Dansk Folkeparti, De Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance fører dog fortsat kampagne for at give danskerne de indefrosne feriepenge hurtigst muligt.

Men de fire borgerlige partier står lige nu alene med feriepenge-forslaget som førsteprioritet.

Regeringen har været meget forbeholden for at udbetale de indefrosne feriepenge. Både fordi virkningen er meget usikker, og fordi de indefrosne feriepenge lige nu ligger i pengekassen hos de hårdt pressede virksomheder.

Finansminister Nicolai Wammen (S)

Derfor skal staten lægge ud for de mange milliarder og efterfølgende kræve dem ind hos virksomheder over nogle år.

B.T. spurgte dog finansminister Nicolai Wammen til de indefrosne feriepenge i forrige uge. Han ville hverken afvise eller støtte forslaget.

»Det er værktøjer, som regeringen også kigger på. Der er en række ting, man kan bringe i anvendelse.«

»Vi ser hele tiden på, hvad vil give mest mening på det konkrete tidspunkt. Men det er en af de ting, vi kigger på,« sagde Nicolai Wammen.