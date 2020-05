Kulturinstitutioner var ikke en del af fase 2, hvoraf dele åbner mandag. Men det vil en række partier ændre.

En række partier ønsker at inddrage kulturen i de dele af samfundet, der kan åbne mandag som en del af fase 2, efter at landet har været lukket delvist ned grundet udbredelsen af coronavirus.

Det gælder eksempelvis De Radikale samt blå blok.

- Det er svært at forklare folk, at det er fint at gå i buffeten, når man er taget i shoppingcenter, men man kan ikke gå på museum, siger partileder Morten Østergaard (R).

Folketingets partier mødtes i sidste uge i embedsboligen Marienborg nord for København, hvor de aftalte fase 2 af genåbningen.

Søndag blev retningslinjerne lavet om, så folk generelt ikke behøver at holde to meters afstand. Fremover vil en meter være nok.

Både Venstre, Dansk Folkeparti og De Radikale har sat spørgsmålstegn ved, om regeringen vidste, at det var på vej. Under alle omstændigheder vidste partilederne det ikke, da de forhandlede om genåbningen i sidste uge.

- Siden vi lavede aftalen, har vi hørt, at afstandskravet kan halveres, og de frygter ikke længere en anden bølge. Så er det naturligt at rykke kulturinstitutionerne frem, fordi de er hjulpet af et lavere afstandskrav, siger Morten Østergaard.

Generelt mener de blå partier dog, at man kan åbne langt mere, end statsminister Mette Frederiksen (S) har gjort. Eksempelvis ser de gerne, at en række kulturinstitutioner åbner.

- Man skal se på de kulturinstitutioner, som ikke har fået lov til at åbne. Museer, zoologiske haver og forlystelsesparker, siger kulturordfører Britt Bager (V) til TV2 News.

Også Dansk Folkeparti mener, at man kan genåbne forhandlingerne.

- Det er en politisk afvejning, hvad der skal åbne, og hvordan man så skal gøre det. Det var den, vi havde på Marienborg i sidste uge, men nu er der kommet ny viden, og så er det naturligt, vi samles igen, siger partiformand Kristian Thulesen Dahl (DF) til TV2 News.

/ritzau/