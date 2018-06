Der er behov for at få skærpet opmærksomheden og indberetningspligten ved omskæringer, mener Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen.

Han har sammen med Dansk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre og Konservative stillet et forslag i folketinget, hvor regeringen opfordres til at skærpe kontrollen med rituelle omskæringer.

»Vi må sige, at der nok er et ganske stort mørketal i Danmark, og derfor er et bredt politisk flertal blevet enige om, at vi skal skærpe opmærksomheden og indberetningspligten på det her område. Det skal give os et billede af, hvor stort omfanget af omskæringer er, men også kontrol med, at de finder sted efter de regler, vi har i Danmark.« siger Flemming Møller Mortensen.

Ikke første skærpelse

Forslaget blev stillet efter længere tids debat i medierne om rituelle omskæringer af personer under 18 år. Men det er ikke første gang, at man har skærpet kontrollen med læger, der foretager omskæringer. I 2016 blev en ny tilsynslov vedtaget, der gør det lettere at tage autorisationen fra læger, der sjusker med omskæring af drenge.

Alligevel kan B.T. i dag bringe historien om en læge, der er tiltalt ved retten i Roskilde for at have omskåret en dreng i sit private hjem, selv om han ikke var berettiget til det. Styrelsen for Patientsikkerhed kræver, at lægen får frataget sin ret til at drive lægevirksomhed.

»Vi laver tilsyn og kan også lave skærpede tilsyn med enkeltpersoner, men desværre vil der komme sager op, hvor personer går ved siden af loven, og der må domstolene træde til,« siger Flemming Møller Mortensen.

Ingen kommentar fra ministeren

Sundhedsminister Ellen Trane Nørbys eget parti, Venstre, stemte for forslaget, der blev vedtaget den 25. maj.Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ministeren.